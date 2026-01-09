Venezuela retomará relaciones diplomáticas con Estados Unidos

Como respuesta al arresto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Venezuela informó que restablecerá relaciones diplomáticas con Estados Unidos para atender la situación.
Así se dio a conocer por medio de un comunicado este viernes 9 de enero, donde se expone que el Gobierno Bolivariano de Venezuela “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.
Al mismo tiempo, abordaran una agenda de trabajo de interés mutuo.
Para llevar a cabo dicha misión, el país reveló que al territorio llegará una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EE. UU. “que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”.
Por su parte, también se mencionó que una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para “cumplir las labores correspondientes”.
A su vez, se resaltó que tal como lo ha reiterado Delcy Rodríguez, presidente interina, Venezuela enfrentará la “agresión” por la vía diplomática.
Antes de informar sobre las medidas diplomáticas que tomará el país, el comunicado menciona que Venezuela “reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegitima e ilegal contra su territorio y su pueblo”.
Catalogando la aprehensión de Maduro y su esposa como un secuestro ilegal que dejó a centenares de civiles y militares muertos en “flagrante violación del derecho internacional”.
Lo que, para el país, “constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional”.