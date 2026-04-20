Venezuela tendrá megaevento clave para la recuperación económica del país: Estos serán los sectores de más impacto

En un contexto marcado por señales de recuperación económica y una progresiva normalización del uso del dólar en las transacciones comerciales, Venezuela busca reposicionarse como un destino relevante para la inversión tecnológica en América Latina. Este escenario ha propiciado la creación de Venezuela Tech Week 2026, un encuentro que se llevará a cabo en Caracas del 11 al 13 de mayo y que pretende consolidarse como un espacio de articulación entre inversionistas, empresas y actores del ecosistema digital regional.
La iniciativa surge como una plataforma estructurada para facilitar el acceso a un mercado que, pese a contar con más de 30 millones de habitantes, mantiene niveles de adopción tecnológica aún limitados en diversos sectores productivos. Esta brecha, lejos de representar una debilidad, configura una oportunidad para compañías que buscan expandir operaciones en mercados emergentes. Además, la cercanía geográfica con Colombia —con una frontera compartida superior a los 2.200 kilómetros— refuerza el potencial de integración empresarial entre ambos países.
El evento proyecta la participación de entre 800 y 1.000 asistentes, entre fondos de capital de riesgo, fundadores, ejecutivos corporativos e instituciones financieras. La agenda contempla espacios de networking estructurado, reuniones bilaterales y paneles especializados orientados a identificar oportunidades de inversión, especialmente en etapas tempranas.
¿Cuáles serán los focos estratégicos en este encuentro?
Uno de los ejes centrales del encuentro será el fortalecimiento de la relación empresarial entre Colombia y Venezuela. Sectores como fintech, logística, agritech y software como servicio (SaaS) destacan como áreas con alto potencial de expansión, particularmente para empresas colombianas que ya cuentan con modelos de negocio validados. Históricamente, la ausencia de canales formales de conexión ha limitado este proceso; sin embargo, el evento busca cerrar esa brecha mediante una agenda enfocada en el acceso directo a tomadores de decisión.
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La programación se estructura en tres grandes componentes. El primer día estará dedicado al análisis del contexto país, con discusiones sobre macroeconomía, sistema financiero, regulación y energía. El segundo se centrará en el acceso a financiamiento, abordando temas como banca corporativa, blockchain, proptech y healthtech. Finalmente, la tercera jornada estará orientada a la innovación y el emprendimiento, con participación de aceleradoras y espacios de interacción directa entre startups e inversionistas.
Este encuentro cobra relevancia en un momento en que el capital de riesgo en América Latina alcanzó los US$4.126 millones en 2025, lo que representa un crecimiento anual del 14,3 %. A su vez, las inversiones en etapas tempranas registraron un incremento cercano al 31,9 %, aproximándose a los US$2.000 millones, lo que evidencia un mayor apetito por mercados emergentes.
El evento cuenta con el respaldo de entidades como el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones de Venezuela, universidades y actores del ecosistema emprendedor. Esta articulación institucional busca otorgar solidez a una iniciativa que aspira a consolidarse como un canal estable de conexión entre Venezuela y el ecosistema tecnológico regional, en un momento en el que el país intenta reinsertarse en los flujos internacionales de inversión.