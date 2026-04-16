El Fondo Monetario Internacional (FMI) restableció formalmente sus vínculos con Venezuela. La directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció la decisión tras obtener el respaldo de la mayoría del poder de votación de los países miembros.
La reanudación de las relaciones se da bajo la gestión de la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta medida sigue la práctica institucional del organismo para el reconocimiento de autoridades en sus naciones integrantes.
Venezuela es integrante del FMI desde diciembre de 1946. El país ha mantenido su posición como miembro de la organización multilateral de forma ininterrumpida por casi ocho décadas.
Las relaciones oficiales se encontraban suspendidas desde marzo de 2019. En ese momento, el organismo interrumpió el contacto técnico y político debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno venezolano.
De igual manera, el Banco Mundial confirmó que reanuda las relaciones con el país vecino, que tambien habían sido suspendidas en 2019. Agregó que el último préstamo que le dio al a Venezuela fue en 2005.