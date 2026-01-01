Venta de vehículos eléctricos en Colombia se duplicó en 2025 y superó las 19.000 unidades

El año 2025 marcó un hito histórico para la movilidad sostenible en Colombia. Según el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, las tecnologías de vehículos eléctricos e híbridos no solo crecieron a doble dígito, sino que alcanzaron los volúmenes de ventas más altos registrados en la historia del país, consolidándose como los motores de la recuperación del sector.
El segmento de vehículos 100 % eléctricos cerró 2025 con un total de 19.724 unidades matriculadas, lo que representa un impresionante crecimiento del 115 % frente a las 9.178 unidades registradas en 2024.
Diciembre fue el mes con el mejor desempeño para esta tecnología, alcanzando 3.234 matrículas (un aumento del 67 % frente al mismo mes en 2024). Otros meses destacados por superar la barrera de las 1.500 unidades fueron octubre (2.090), noviembre (2.034) y septiembre (1.858).
El salto es notable si se compara con 2023, cuando apenas se registraron 3.677 unidades. En solo dos años, el mercado de eléctricos en Colombia se ha multiplicado por más de cinco veces.
Por su parte, los vehículos híbridos cerraron el año con 67.899 unidades, un crecimiento del 59 % en comparación con el acumulado de 2024 (42.668 unidades).
Este segmento continúa siendo la opción preferida por los colombianos que buscan una transición hacia energías más limpias.
Al igual que en los eléctricos, diciembre de 2025 estableció un récord absoluto con 8.381 unidades. El segundo semestre del año mostró una aceleración evidente, con picos en julio (7.636), octubre (7.102) y noviembre (6.902).
La curva de ventas de los híbridos mantiene una pendiente ascendente constante, pasando de 27.813 unidades en 2023 a casi 68.000 en 2025, lo que demuestra una maduración y aceptación masiva de esta tecnología en el mercado local.
Marcas y modelos líderes en la transición
El informe de vehículos nuevos de la ANDI y Fenalco también confirma que la empresa china BYD se consolidó como una marca clave, ocupando el décimo lugar en el ranking general anual con 10.884 unidades y un crecimiento del 137,2 %.
Su modelo BYD Yuan Up se ubicó como la novena línea más vendida en todo el país durante el año.
Otras referencias con tecnología electrificada que impulsaron las ventas fueron la Toyota Corolla Cross (quinta línea más vendida del año) y la Hyundai Kona, que registró un crecimiento anual del 152,3 %.
La tendencia observada en 2025 sugiere que la movilidad eléctrica e híbrida ya no es un mercado de nicho en Colombia.
Mientras que el mercado total de vehículos creció un 26,5 %, los eléctricos crecieron a un ritmo casi cuatro veces superior (115 %). Esto indica un cambio estructural en las preferencias del consumidor, impulsado posiblemente por una mayor oferta de modelos, beneficios tributarios y la exención de medidas restrictivas a la circulación en las principales ciudades.
—