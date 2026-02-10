Venta de vehículos usados tendrá importante cambio: Dueños no podrán hacer este trámite

La compra y venta de vehículos usados en el país tendrán un importante cambio en este 2026. Esto, luego de que el Ministerio de Transporte confirmara que en Colombia ya no se permitirá el registro de un carro a nombre de una persona indeterminada, lo que generó transferencias incompletas y problemas legales.
Ahora, los traspasos deberán tener identificación plena del nuevo dueño y se debe registrar en los documentos oficiales. La cartera mencionó que esta medida busca la corrección administrativa para evitar la informalidad en el mercado automotor.
Esto también evitaría que los dueños originales del vehículo ya no tengan que asumir obligaciones que no corresponden como multas de tránsito, siniestros que se asocian al titular inscrito, impuestos vehiculares, entre otros.
Ante este panorama, las personas que tengan un vehículo bajo esta figura, deberán hacer el trámite de formalización, ya que se comenzaron a hacer controles y sanciones administrativas por parte de las autoridades.
Cabe destacar que la norma destaca que este procedimiento se debe hacer de manera escalonada. En caso de que pasen seis meses después de la inscripción de persona indeterminada, y no se concrete el traspaso, automáticamente las autoridades de tránsito suspenderán el registro y el vehículo no podrá circular.
Pero esto no es lo único, ya que el carro enfrentará restricciones como la no adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni realizar la revisión técnico-mecánica hasta que el interesado registre el vehículo a su nombre.
¿Cómo se debe legalizar el traspaso de vehículos en Colombia?
Para quienes deben hacer este trámite, es importante que la persona a la cual se le va a hacer el traspaso esté inscrita en el RUNT junto con el vehículo. Además, debe tener el SOAT y la Tecnomecánica vigentes.
El carro no debe estar con deuda de impuestos en los últimos 5 años y tampoco tener multas pendientes. Una vez se tenga estos datos, debe diligenciar un formulario y, con este, presentar el contrato de compraventa o el documento que demuestre la posesión durante mínimo un año.
A esto, le debe adjuntar una declaración juramentada en la que el solicitante manifieste desconocer el paradero del propietario inscrito y asuma las obligaciones del automotor.
También deberán incorporarse las improntas del motor, chasis y serie, o la certificación correspondiente de la Dijín cuando aplique. Desde el Ministerio de Transporte insistieron en que la reforma no busca castigar a los ciudadanos sino depurar la base de datos vehicular.