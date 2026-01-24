Protela, una de las compañías más representativas del clúster textil colombiano, viene fortaleciendo su posicionamiento como proveedor estratégico de telas para camisetas de fútbol y prendas deportivas de alto desempeño.
Lo anterior, según explicó en entrevista con Valora Analitik, José Santos, presidente de la compañía, al tiempo que acelera su estrategia de exportación en medio de un entorno comercial marcado por nuevas barreras arancelarias en mercados clave como Ecuador y Estados Unidos.
La empresa, que cumplió 75 años en 2024, cuenta con tres líneas de negocio principales: telas para ropa interior y prendas de control, telas para ropa deportiva y telas para ropa de baño y playa.
A estos segmentos se suman líneas complementarias como ropa exterior urbana y producción de telas para los sectores automotriz y hogar. No obstante, el negocio deportivo —particularmente el vinculado al fútbol— se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de la compañía.
El negocio deportivo
Hace más de siete años la empresa participa activamente en la producción de telas para selecciones nacionales y equipos de fútbol profesional.
Protela ha fabricado telas para la Federación Colombiana de Fútbol, así como para las selecciones de Perú, Argentina y Chile.
Asimismo, en el ámbito de clubes, ha producido camisetas para equipos del fútbol argentino como River Plate, para clubes chilenos como Colo-Colo y Universidad de Chile, y en Colombia para Junior, Millonarios, Medellín y actualmente Once Caldas. Además, la compañía participa en la producción de camisetas para equipos de la liga de fútbol de Estados Unidos.
Tal como manifiesta el ejecutivo, este negocio está estrechamente ligado a los ciclos mundialistas. Santo explicó que en el año previo a un Mundial y durante el año del torneo, las ventas asociadas al fútbol pueden incrementarse entre 20 % y 30 %, lo que obliga a la compañía a ampliar su capacidad productiva cada cuatro años, siempre que las selecciones clasifiquen.
Hoy, el negocio de fútbol representa cerca del 10 % de los ingresos de Protela y alrededor del 8 % de su capacidad productiva total.
En este segmento, Protela se ha enfocado en convertirse en proveedor estratégico de telas para las marcas líderes del mercado deportivo que patrocinan a muchos de estos equipos y selecciones, tanto en Colombia como en otros países de la región.
“La estrategia de la compañía ha sido alinear su desarrollo tecnológico y productivo a las exigencias de estas marcas, sin revelar nombres específicos, pero apuntando a los principales jugadores del mercado global”, resaltó.
Exportaciones y retos en el comercio exterior
En términos financieros, los negocios de ropa interior, deportiva y de baño representan aproximadamente el 65 % de los ingresos totales de Protela. Uno de los factores clave detrás de este desempeño es su modelo de integración vertical.
A través de su filial Pro Íntimo, la empresa no solo produce la tela, sino que también confecciona la prenda terminada bajo la modalidad de paquete completo, principalmente para marcas internacionales.
Esta capacidad ha sido fundamental para impulsar las exportaciones. Actualmente, Protela registra exportaciones directas que oscilan entre el 22 % y el 25 % de sus ventas, pero la expectativa es cerrar el año con niveles entre 30 % y 32 %, gracias a nuevos programas con marcas del exterior.
“Si se incluyen las exportaciones indirectas —telas vendidas a marcas colombianas que luego exportan prenda terminada—, la participación internacional alcanza entre el 40 % y el 42 % de los ingresos”, expuso el empresario.
Estados Unidos, México, Ecuador y Perú son los principales mercados internacionales de Protela. Sin embargo, el entorno comercial ha planteado nuevos desafíos. La compañía manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, medida que entrará en vigor el 1 de febrero.
Protela cuenta con una subsidiaria en Ecuador desde donde comercializa telas a marcas locales, por lo que este arancel encarecerá sus productos en ese mercado. “Las telas van a ser un 30 % más costosas y eso va a afectar la dinámica comercial entre dos países vecinos”, señaló Santo. Las ventas anuales de la compañía a Ecuador ascienden a cerca de US$2,5 millones, cifra que ahora está en riesgo.
El directivo advirtió que esta medida no solo impactará a Protela, sino también a numerosas marcas colombianas con presencia comercial en Ecuador, que deberán aumentar precios y perder competitividad frente a marcas locales, estadounidenses o europeas.
A esto se suma el arancel recíproco del 10 % que Estados Unidos impuso el año pasado a las importaciones. Según Santos, la medida ha obligado a renegociar condiciones con las marcas internacionales, afectando la competitividad de Colombia en un momento en el que muchas compañías buscaban trasladar parte de su cadena de abastecimiento desde Asia hacia Centroamérica y Colombia, atraídas por menores tiempos de entrega y mayor cercanía al mercado estadounidense.
En el frente de insumos, la eliminación del arancel del 10 % a la importación de hilaza de algodón y poliéster ha tenido efectos mixtos.
“Protela se ha visto beneficiada en el caso del poliéster, especialmente tras el cierre de la producción local de hilo de poliéster reciclado, lo que redujo costos de importación. Sin embargo, la medida ha afectado a las hilanderías nacionales, particularmente las concentradas en algodón, que han perdido participación de mercado”, recalcó.
A su juicio, las hilanderías son un eslabón estratégico del clúster textil colombiano, no solo por su rol productivo, sino porque permiten cumplir con las reglas de origen exigidas para exportar a mercados como Estados Unidos. La pérdida de este eslabón, advirtió, debilitaría la competitividad del sector en el largo plazo.
Las expectativas para 2025
De cara a 2025, Protela espera consolidar su senda de recuperación financiera. La compañía registra utilidades positivas, con un desempeño mejor al de 2024, y su objetivo es seguir fortaleciendo los negocios deportivos —incluido el de camisetas de fútbol—, profundizar la integración vertical con Pro Íntimo y ampliar su internacionalización para diversificar riesgos frente a posibles afectaciones del mercado local.
Actualmente, Protela opera su única planta de producción de telas en Colombia, con una capacidad instalada de 780 toneladas, que abastece los segmentos de ropa interior, deportiva, baño, exterior, así como los negocios automotriz y hogar, consolidando su rol como uno de los principales proveedores del sector textil colombiano.