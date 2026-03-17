Ventas del comercio colombiano se estancaron en febrero, según encuesta de Fenalco

La mayoría de los comerciantes del país no logró incrementar sus niveles de ventas durante febrero de 2026 en comparación con el mismo mes el año pasado, según los resultados de la más reciente encuesta de opinión de la Bitácora Económica de Fenalco.
Los datos del sondeo del gremio de comerciantes revelan una desaceleración en la actividad. Específicamente, el 65 % de los empresarios consultados indicó que sus ventas se mantuvieron iguales (36 %) o disminuyeron (29 %) frente a febrero del año pasado. Solo un 35 % de los encuestados reportó un incremento en su volumen de ventas.
Este comportamiento marca una tendencia que Fenalco calificó como preocupante, ya que los balances de respuestas de enero y febrero (diferencia entre las opiniones positivas y negativas) se ubicaron en sus niveles más bajos de los últimos 12 meses.
Según el boletín, esto refleja un evidente «deterioro en la dinámica comercial» que ha caracterizado el inicio del año.
A pesar del enfriamiento, la encuesta muestra que no todos los sectores se comportan de la misma manera. Segmentos como vehículos, motocicletas y servicios automotrices han mantenido un desempeño relativamente favorable.
Incluso el sector droguista reportó un aumento en sus ventas, lo que, según Fenalco, parece estar ligado a la crisis del sistema de salud, pues ante las fallas en el suministro oportuno de medicamentos por parte de las EPS, muchos pacientes se han visto obligados a realizar la compra directa de sus medicinas.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, atribuyó estos resultados a un consumidor que se ha vuelto mucho más precavido. El vocero señaló que los presupuestos de los hogares se han visto limitados por el aumento en los gastos de educación y salud típicos del inicio de año, lo que restringe la compra de otras mercancías.
Además, destacó que las compras con tarjetas de crédito han desacelerado su crecimiento, lo que confirma una pérdida de dinamismo en el consumo. “Este debilitamiento del comercio ocurre en un contexto difícil de la economía”, afirmó el dirigente gremial, resaltando que mientras el gasto del gobierno subió un 7,1 % en 2025, la inversión apenas creció un 1,3 %.
Perspectivas y factores de riesgo
Las proyecciones para el resto de 2026 no son optimistas. La encuesta de Fenalco prevé que el crecimiento de las ventas sea inferior al 11,7 % registrado el año pasado. En cuanto a las expectativas de los empresarios, el 48 % cree que la situación seguirá igual y un 19 % se declara abiertamente pesimista.
En el sondeo, el gremio de comerciantes identificó varios factores que estarían frenando el desarrollo económico y la inversión, la cual se encuentra en su nivel más bajo como porcentaje del PIB en lo que va del siglo, lo que limita la capacidad productiva y la generación de empleo formal en el país.
En primer lugar, existe un profundo recelo sobre el manejo de temas clave como la salud, la política fiscal y las reformas laborales, lo que se traduce en una incertidumbre política y gubernamental.
A esto se suma una sobrecarga regulatoria, pues los empresarios enfrentan una «cascada normativa» sin precedentes, con más de mil normas y decretos expedidos en un solo año (cerca de 20 por semana), lo que genera una gran inseguridad jurídica.
Además, el incremento de delitos como la extorsión y el secuestro ha deteriorado el clima de negocios, según los comerciantes. De hecho, el 88 % de ellos considera que operar en Colombia es inseguro o muy inseguro.
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