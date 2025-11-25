Las ventas minoristas en Estados Unidos (EE. UU.) aumentaron menos de lo previsto en septiembre, como lo reveló el más reciente reporte de la Oficina de Censo del país.
El resultado es la primera versión oficial del gasto de los consumidores en dos meses después de que no se conocieran datos por el cierre de Gobierno.
Así las cosas, las ventas minoristas generales aumentaron 0,2 % en septiembre, por debajo de las expectativas de los economistas que estimaban un aumento intermensual del 0,4 %. El resultado, sin embargo, fue un 0,6 % superior que el alcanzado en agosto.
Las ventas excluyendo automóviles se incrementaron 0,3 % de agosto a septiembre, mientras que las ventas excluyendo automóviles y gasolina aumentaron 0,1 %.
El nuevo informe llega al inicio de la temporada de compras navideñas y tiene un peso adicional ya que “los responsables de las políticas continúan operando sin una lectura oficial del PIB (Producto Interno Bruto) del tercer trimestre, incluso ahora que el cierre ha terminado”, expuso Yahoo Finance.
¿Cómo se ve el comercio actual en EE. UU.?
Aunque las cifras oficiales aún siguen siendo muy rezagadas, las ganancias recientes de los grandes minoristas han demostrado que los consumidores siguen siendo resilientes, pero selectivos, priorizando los productos esenciales, al mismo tiempo que reducen otras categorías no esenciales.
Los ejecutivos de Target, Home Depot y Walmart han señalado la presión constante sobre los hogares de ingresos bajos y medios, en particular a medida que la inflación, los aranceles y las tasas de interés aprietan los presupuestos.
Los indicadores y sondeos del mercado terminan siempre en el mismo punto que apunta a las expectativas del rumbo que tomará la tasa de interés en estados unidos.
Precisamente, el informe de comercio minorista se publica a menos de un mes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (FED).
De cara al encuentro, se conoce que los funcionarios aún siguen divididos sobre si recortar de nuevo los tipos de interés o mantenerlos estables, ya que el mercado laboral muestra nuevas señales de desaceleración y la inflación se mantiene persistente.
El informe laboral de septiembre, publicado la semana pasada, mostró un crecimiento del empleo más fuerte de lo esperado, pero la tasa de desempleo subió al 4,4 %, su nivel más alto en casi cuatro años.