Vía entre Bogotá y Villavicencio presenta cierre total por deslizamientos: esto dicen las autoridades

La vía que comunica a Bogotá con Villavicencio registra restricción completa desde la madrugada de este domingo 7 de septiembre, de acuerdo con lo comunicado por Coviandina y por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
El concesionario de esta ruta emitió un comunicado en el que indica que “se presenta cierre total de tráfico en ambos sentidos sin hora estimada de apertura por caída de material que afectó ambos carriles entre el k18+300 y el k18+600”.
Por su parte, Rey explicó a través de su cuenta de X que la caída de material se presentó en el sector de cuatro carriles, en el municipio de Chipaque. “Personal de la concesión Coviandina ya se encuentra en la zona adelantando las labores de limpieza”, confirmó.
Si bien la concesión dijo que no hay hora estimada para su apertura, el gobernador de Cundinamarca afirmó que “por las condiciones climáticas, el paso se restablecerá solo hasta en horas de la tarde”.
Además, Coviandina indicó que la zona presenta lluvias en todo el corredor vial, por lo que invitó a los conductores a estar atentos a las redes sociales.
¿Qué más se sabe del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio?
El primer reporte sobre afectaciones en la movilidad en esta importante carretera del país se registró en los primeros minutos de este domingo, cuando Coviandina reportó la caída de material y su respectivo proceso de limpieza.
Horas antes, en otro punto de esta vía (k25+700) se presentaron bloqueos por manifestaciones, que se sumaron a la caída de árboles y otros materiales que la mantienen, por ahora, con cierre total.
Coviandina informó que “personal de la concesión trabaja incansablemente en la remoción de escombros, siempre y cuando las condiciones de seguridad y climáticas se mantengan”.
Puntos de cierre: k0+000 Bogotá – Villavicencio, k82+700 Villavicencio – Bogotá. Se recomendó seguir las recomendaciones del personal y de las autoridades de tránsito.