Vía Medellín al suroeste antioqueño tendrá cierre total en este sector: Estas serán las vías alternas

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció que, a partir del martes 23 de septiembre, se llevará a cabo el cierre total del sector Sinifaná, en la Troncal del Café, suroeste de Antioquia. La medida, que iniciará a la medianoche, se mantendrá hasta el 3 de octubre con el fin de adelantar un plan de recuperación vial en un tramo crítico de esta carretera.
De acuerdo con la entidad, el cierre obedece a la necesidad de intervenir el paso provisional ubicado entre los puntos de referencia PR 56+000 y PR 60+000. Los trabajos contemplan la ruptura y reconstrucción del pavimento, así como la estabilización de la zona. Debido a la magnitud de la obra y a las condiciones del terreno, no será posible habilitar tránsito parcial, lo que obliga a mantener una restricción total de vehículos durante diez días consecutivos.
Covipacífico precisó que las labores se ejecutarán de manera continua, las 24 horas del día, con el propósito de reabrir el corredor antes de la temporada de vacaciones de octubre, periodo en el que se incrementa el flujo vehicular hacia Medellín y el Valle de Aburrá desde el suroccidente del país.
Luis Hernando Dávila Lamar, gerente técnico de la concesionaria, señaló que la intervención es indispensable para garantizar condiciones seguras a los usuarios. “Estamos trabajando en la estabilidad de la vía, lo que implica romper la calzada y reconstruirla. Por esa razón no es posible mantener tránsito controlado. El cierre es temporal y permitirá restablecer la circulación en mejores condiciones antes de la temporada alta”, afirmó.
Una vez concluidas las obras, se retomarán los horarios habituales de circulación: de lunes a viernes, con paso permitido entre la 1:30 p. m. y las 3:00 p. m., y entre las 5:00 p. m. y las 8:30 a. m. Los domingos y festivos la vía permanecerá habilitada sin restricciones, mientras que en los demás horarios continuará cerrada.
De manera paralela, avanzarán trabajos de estabilización de taludes y de protección de la quebrada Sinifaná, acciones que hacen parte del plan integral de recuperación de este corredor vial.
¿Cuáles serán las rutas alternas?
Durante el cierre, los conductores tendrán a disposición varias rutas alternas. Los vehículos livianos que viajen desde La Pintada hacia Medellín podrán utilizar los trayectos La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín; La Pintada – Santa Bárbara – Medellín; o La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín. En sentido contrario, quienes se desplacen desde Medellín hacia el suroccidente contarán con las rutas Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada; Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada; y Medellín – Santa Bárbara – La Pintada.