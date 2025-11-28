Inicia la séptima edición de Vino al Parque en Bogotá: horarios, precios y novedades

Este 28, 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo la séptima edición de Vino al Parque en el Museo El Chicó, en Bogotá, bajo el concepto ‘Tu copa, tu vibe’. Habrá música en vivo, más de 1.000 etiquetas de vino, gastronomía curada y activaciones de marca.
En el lugar habrá casas boutique, bodegas icónicas, etiquetas premiadas y proyectos nacionales. Además de tintos robustos y blancos frescos, espumosos, vinos de origen y nuevas tendencias.
En esta ocasión, el festival cuenta con aliados como Latam, Manantial, Alpina, Bulova, Suave Gold, Banco Falabella y Chevrolet, entre otros patrocinadores que se suman para enriquecer la experiencia.
De igual manera, habrá 15 propuestas gastronómicas, entre ellas: Cabrera, Zona K, Sole Rosso, Barra Chalaca, Dos del Alma, Alpina, Juan Burgers, Isola, Jurados, Cheese Wheels, Maestri Milano, Piaceri, Papas Pamientras, Jacobsen, Petite Crêperie.
La agenda
El viernes 28 la temática será de los 80s y un viaje retro; el sábado se presentará el DJ de Sala del Despecho, y el domingo, Sin Ánimo de Lucro cerrará el festival.
En cuanto a entradas, hay 10.000 para los 3 días que va a durar, y están disponibles en Ticketmaster; el precio es de $54.900. Por ahora, en la página las entradas para el sábado están agotadas, pero hay la posibilidad de que en la taquilla del evento vendan más.
El evento va de 11 a. m. a 9 p. m. y se permite el ingreso exclusivamente para mayores de edad. Durante el día, las mascotas pueden ingresar.