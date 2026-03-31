Entrevista | Virgin Mobile entra en fase de crecimiento en Colombia; prepara nuevos servicios y lanzamientos

El operador móvil virtual Virgin Mobile Colombia, hoy bajo la propiedad de Beyond One, entra en una nueva fase de crecimiento tras completar su proceso de estabilización en el país. Así lo explicó Felipe Villa Murra, quien señaló que la compañía ya se prepara para acelerar su expansión y lanzar nuevos servicios en 2026.
Luego de la adquisición de la marca, la estrategia inicial se enfocó en “organizar la casa” y estabilizar la base de usuarios, que hoy se mantiene cercana a los tres millones, dijo a Valora Analitik.
Ese proceso, según el ejecutivo, permitió consolidar una propuesta de valor centrada en flexibilidad, precios y beneficios adicionales para el usuario prepago. En este contexto, la compañía entra ahora en una etapa de crecimiento, apalancada en analítica de datos, entendimiento del comportamiento del usuario y nuevas alianzas de contenido y servicios digitales.
Uno de los puntos clave hacia adelante es el desarrollo de un ecosistema digital más amplio, que trascienda la conectividad. “La idea es que el usuario en un solo punto tenga todo lo que necesita y pague por lo que realmente usa”, explicó Villa Murra.
Integración Tigo–Movistar: una oportunidad para Virgin
Uno de los mensajes más relevantes es la lectura que hace la compañía sobre la integración de Tigo y Movistar en Colombia. Lejos de verlo como una amenaza, el CEO de Beyond One en el país considera que este proceso será favorable para Virgin Mobile.
Como operador móvil virtual, la compañía utiliza infraestructura de red de terceros, incluyendo redes asociadas a Telefónica, por lo que una integración de redes implicaría mejoras directas en cobertura y calidad del servicio.
“Para nosotros y para nuestros usuarios va a ser un beneficio porque van a tener más cobertura (…) y una mayor concentración en hacer que la red funcione mejor”, afirmó.
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Además, el movimiento reduce el número de grandes competidores en el mercado, lo que abre espacio para que operadores alternativos capturen nichos específicos con propuestas diferenciadas.
Apuestas: entretenimiento, datos y servicios digitales
Dentro de la hoja de ruta, el foco estará en fortalecer el componente de entretenimiento y consumo de contenido, uno de los principales drivers detectados en los usuarios.
La compañía ya ha avanzado en esa línea con beneficios como consumo de plataformas de streaming sin afectar los datos del plan, así como acuerdos para ampliar el acceso a contenidos deportivos y televisivos. A esto se suman funcionalidades como compartir el 100 % de los datos del plan, comunidades con descuentos y servicios digitales adicionales.
De cara a 2026, el ejecutivo anticipó que los nuevos desarrollos estarán enfocados en expansión en servicios de streaming y entretenimiento, nuevas funcionalidades digitales dentro del ecosistema, así como exploración de servicios fintech, aunque adaptados a las particularidades del mercado colombiano.
“Ya estabilizamos el 2025, empezamos a crear estos nuevos productos y en 2026 vienen estos lanzamientos”, indicó.
Fintech: en el radar, pero con ajustes locales
Aunque Beyond One ha desarrollado soluciones financieras en otros mercados, como servicios de remesas en Medio Oriente, en Colombia el enfoque será distinto.
El ejecutivo consideró que el país tiene una dinámica diferente, más receptora que emisora de remesas, por lo que cualquier incursión en fintech deberá adaptarse a esa realidad.
Aun así, el segmento sigue siendo una línea estratégica en evaluación permanente sobre la que, por lo pronto, no habrá desarrollos puntuales.
Crecimiento y posicionamiento
Con una base estabilizada y una propuesta enfocada en flexibilidad, como planes ajustables, sin permanencias y con beneficios adicionales, la compañía apunta ahora a acelerar el crecimiento.
El enfoque seguirá centrado en segmentos que valoran el control del gasto, el consumo de datos y el acceso a entretenimiento, especialmente en el mercado prepago.
La estrategia, según Villa Murra, es clara: Consolidar una base de usuarios fieles a partir de una oferta alineada con sus necesidades reales, y desde allí escalar.
En ese camino, 2026 será un año clave, con el despliegue de nuevos productos y la consolidación del ecosistema digital que Beyond One busca construir en Colombia.