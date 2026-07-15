Visión Santander 2050, la hoja de ruta que transformará el desarrollo del departamento durante los próximos 25 años

Mañana 16 de julio, líderes del Gobierno Nacional electo, el Congreso de la República, gremios, empresarios, academia, organismos multilaterales y medios de comunicación conocerán oficialmente la Visión Santander 2050, una hoja de ruta construida con evidencia técnica y participación ciudadana que plantea nueve grandes misiones y un portafolio de proyectos estratégicos para transformar el desarrollo del departamento durante los próximos 25 años.
El evento se realizará de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Jockey Club de Bogotá, y las personas interesadas en asistir, podrán registrarse haciendo clic en el enlace.
En otros detalles, liderada por Prosantander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, con el respaldo técnico de Fedesarrollo, la Visión Santander 2050 es el resultado de uno de los ejercicios de prospectiva territorial más rigurosos realizados recientemente en Colombia.
Su construcción integró el análisis de más de 220 documentos técnicos, herramientas de inteligencia artificial y un amplio proceso participativo desarrollado en las siete provincias del departamento, que reunió a más de 1.300 personas e incorporó las voces de empresarios, academia, sector público, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
Por eso, más que un documento de planeación, la Visión Santander 2050 propone una agenda compartida para enfrentar las grandes transformaciones que marcarán el futuro del desarrollo: la transición energética, la revolución tecnológica, los cambios demográficos y sociales, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la crisis climática y ecológica, así como el fortalecimiento de la gobernanza y la confianza institucional.
“La apuesta es ambiciosa: que Santander alcance en 2050 niveles de bienestar comparables con los de un país de ingresos altos como Portugal, supere los US$50.000 de ingreso per cápita y permita que más de 250.000 santandereanos salgan de la pobreza monetaria. Ese es el propósito de la Visión Santander 2050”, explicó Juan Pablo Remolina Pulido, director ejecutivo de Prosantander.
Una hoja de ruta que se traduce en proyectos estratégicos
La Visión Santander 2050 no se limita a definir objetivos de largo plazo. Cada una de sus nueve misiones incorpora proyectos estratégicos que servirán como referente para orientar la inversión pública y privada, la formulación de políticas públicas y la gestión de recursos durante las próximas décadas.
Entre los principales proyectos priorizados se destacan:
Misión 1. Potencial energético sostenible: Impulsar la diversificación de la matriz energética mediante el desarrollo de fuentes renovables, yacimientos no convencionales, el despliegue de un programa de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y la consolidación de un Hub de Hidrógeno Azul en Barrancabermeja, con el propósito de posicionar a Santander como referente nacional en la transición energética.
Misión 2. Innovación y emprendimiento: Creación del Fondo de Capital de Riesgo Santander 2050, acompañado de los programas AgriTech Santander y Biotech Santander, para impulsar empresas innovadoras y fortalecer sectores estratégicos de alto valor agregado.
Misión 3. Educación y talento: Implementación de una estrategia departamental de bilingüismo, un programa de formación de talento en inteligencia artificial y desarrollo de software, y una estrategia para fortalecer las capacidades del talento agropecuario en las provincias.
Misión 4. Conectividad y logística: Impulso a corredores estratégicos como Bucaramanga–Pamplona, Bucaramanga–Barbosa y el fortalecimiento de la navegabilidad del río Magdalena, mejorando la integración del departamento con los principales mercados nacionales e internacionales.
Misión 5. Inserción en cadenas globales de valor: Desarrollo de la industria astillera en Barrancabermeja, fortalecimiento de la pequeña y mediana minería legal, sostenible y comunitaria en Soto Norte, y ejecución de la segunda fase del Global Plan Santander para ampliar la internacionalización empresarial.
Misión 6. Productividad del campo: Impulsar la transformación del sector agropecuario mediante el desarrollo de nodos de acopio en la provincia de Yariguíes, el acceso a mecanismos de financiamiento acordes con las necesidades de los productores y la inversión en infraestructura de riego y drenaje, para aumentar la productividad, fortalecer la comercialización y consolidar un campo más competitivo, resiliente y sostenible
Misión 7. Gestión inteligente del agua: Culminación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Río de Oro y San Silvestre, construcción de acueductos en municipios con estrés hídrico, financiación de nuevas PTAR en cuencas estratégicas y fortalecimiento de los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado.
Misión 8. Ordenamiento inteligente del territorio: Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y fortalecimiento de los esquemas asociativos, tales como, la Provincia Metropolitana y Topocoro para consolidar un desarrollo territorial más integrado.
Misión 9. Institucionalidad y confianza: Implementación de una estrategia para fortalecer una cultura de planificación y toma de decisiones con visión de largo plazo en Santander, desarrollo de un modelo de Gobierno Inteligente, fortalecimiento de alianzas público-privadas para la provisión de bienes públicos y consolidación de una bancada parlamentaria alrededor de una agenda estratégica para el departamento.
Estas iniciativas buscan convertir las ventajas competitivas de Santander en oportunidades concretas para generar empleo, atraer inversión, fortalecer la productividad, mejorar la infraestructura, impulsar la innovación y elevar la calidad de vida de los santandereanos.
Finalmente, la presentación nacional de la Visión Santander 2050 representa un llamado a construir una visión de desarrollo que trascienda los períodos de gobierno y articule esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
Más que presentar un diagnóstico, Santander expondrá una propuesta concreta para contribuir al crecimiento económico del país desde las regiones, demostrando que la planeación de largo plazo, basada en evidencia técnica y construida mediante amplios consensos ciudadanos, puede convertirse en una herramienta efectiva para acelerar el desarrollo territorial.
Así, la Visión Santander 2050 busca consolidarse como un referente nacional de planificación estratégica, capaz de alinear inversiones, orientar decisiones públicas y privadas y garantizar continuidad en los grandes proyectos que definirán el futuro del departamento.