Volkswagen dejará de producir uno de sus carros más importantes: estas son las razones

La marca alemana, Volkswagen, confirmó que uno de sus modelos más representativos durante más de 20 años dejará de fabricarse y no tendrá una nueva generación. Según se conoció, la producción de este SUV finalizará a mediados de 2026.
Se trata del Touareg, vehículo que fue lanzado en el año 2002 como una apuesta de la marca para ingresar al segmento de los SUV grandes y competir con marcas de lujo y deportivas.
De hecho, este modelo tuvo tres generaciones y en todas contó con equipamiento de alta gama y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de conducción. Además, compartió tecnologías y componentes con modelos de marcas del Grupo Volkswagen como Audi y Porsche.
¿Por qué no lo fabricarán más?
Aunque Volkswagen evaluó la posibilidad de sustituir al Touareg por el Atlas, un SUV desarrollado principalmente para el mercado norteamericano. Sin embargo, las similitudes entre el Atlas y el Tayron, sumadas a que la principal diferencia residía en el diseño, hicieron que esta opción perdiera fuerza.
Así las cosas, la compañía optó por dejar al Tayron como la alternativa natural para quienes buscaban un SUV de grandes dimensiones.
La principal razón por la que Volkswagen dejará de fabricar el Touareg es su alto costo de producción. De hecho, el Tayron más equipado, que ofrece un sistema de propulsión híbrido enchufable de casi 300 caballos de potencia, tiene un precio aproximadamente 100 millones menos que el del Touareg.
Debido a esto, la marca alemana decidió replantear su estrategia y priorizar vehículos de mayor volumen de ventas, como el Tiguan, dentro de su catálogo global.
Por ahora, lo que se sabe es que la producción se mantendrá hasta mediados de 2026 y el modelo saldrá definitivamente de las líneas de ensamblaje.