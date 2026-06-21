Estos fueron los votos que sumaron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras escrutinio de la primera vuelta presidencial

Ya comenzó el escrutinio de las votaciones que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. El proceso podría demorarse hasta 4 días, pero el de la primera vuelta se tomó apenas un día y medio.
De acuerdo con la Registraduría, hubo una importante participación, superando los 26 millones de votantes.
De esta manera, la petición del presidente Petro es que se lleve a cabo el escrutinio del proceso de preconteo de la segunda vuelta presidencial, situación que se vive en cada una de las elecciones que tiene el país.
¿Qué pasó en el escrutinio de la primera vuelta?
Con esto de base, en la primera vuelta, que también dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, frente a Iván Cepeda y Paloma Valencia, el escrutinio dejó como resultado un 0,06 % más para Cepeda, es decir menos de 15.000 votos.
Cifras de la Registraduría también mostraron en su momento que para el entonces candidato Abelardo de la Espriella aparecieron 7.031 votos más y por Cepeda 16.900 votos más.
Desde la campaña de De la Espriella, el ahora vicepresidente José Manuel Restrepo, dijo que las votaciones de preconteo deben reconocerse y darse por sentado que el nuevo Gobierno tendrá como presidente a Abelardo de la Espriella.
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Recordó el registrador Hernán Penagos que la tarea sobre el escrutinio ya no recae sobre la Registraduría, sino sobre los jueces seleccionados y el mismo Consejo Nacional Electoral.