Warner Bros. Discovery rechazará la oferta de US$108.400 millones de Paramount

Warner Bros. Discovery (WBD), uno de los gigantes de medios y entretenimiento más emblemáticos de Hollywood, está preparado para rechazar la más reciente y enmendada oferta hostil de adquisición presentada por Paramount Skydance por US$108.400 millones, informó la cadena estadounidense CNBC.
La propuesta, lanzada por Paramount Skydance Corporation, matriz del estudio Paramount Pictures, contemplaba un pago en efectivo de US$30 por acción, valuando la empresa en alrededor de US$108.400 millones y representando un intento directo de tomar el control completo de Warner Bros. Discovery mediante una oferta pública de adquisición (OPA) hostil.
Según las mismas fuentes, la junta directiva de Warner Bros. Discovery está lista para rechazar la oferta modificada, a pesar de que el cofundador de Oracle, Larry Ellison, ofreció una garantía personal de US$40.400 millones para respaldar parte del financiamiento y se aumentaron algunas condiciones como la comisión regulatoria por terminación inversa y la extensión del plazo para la oferta.
Contexto de la batalla por Warner Bros.
La guerra de ofertas por Warner Bros. Discovery se ha convertido en uno de los episodios más intensos en la industria del entretenimiento en 2025. Desde principios de diciembre, el consejo de WBD ya había expresado su intención de rechazar una OPA hostil anterior de Paramount, calificándola de inferior y con riesgos financieros significativos, y recomendó a los accionistas que respalden en su lugar una propuesta rival de fusión con Netflix.
Ese acuerdo con Netflix, anunciado a principios de diciembre, valoraba a Warner Bros. Discovery en aproximadamente US$82.700 millones, la cual combinaba efectivo y acciones para integrar los estudios de cine, televisión y plataformas de streaming de WBD con el servicio de streaming de Netflix.
Paramount sostuvo que su oferta en efectivo era superior al trato de Netflix, afirmando que ofrecía mayor certeza financiera a los accionistas y que enfrentaría menos obstáculos regulatorios. La compañía argumentó que la transacción combinaría dos grandes portafolios de contenido, potenciando una entidad capaz de competir a nivel global con otros colosos como Disney.
No obstante, los ejecutivos de Warner Bros. Discovery consideran que, incluso con las garantías adicionales de Ellison, la oferta de Paramount no cumple con los requisitos de seguridad financiera ni con los intereses a largo plazo de los accionistas, especialmente teniendo en cuenta los riesgos inherentes a su estructura de financiamiento y la ausencia de una garantía completa e incondicional.