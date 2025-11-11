Aerolíneas Colombianas

Wingo es la primera aerolínea colombiana en complementar entrenamiento de tripulaciones con realidad virtual

Wingo fortalecerá la respuesta ante emergencias, estandarizará procedimientos y optimizará los tiempos de formación.

Por: -
Wingo implementa realidad virtual para el entrenamiento de sus tripulaciones
Wingo implementa realidad virtual para el entrenamiento de sus tripulaciones. Foto: cortesía Wingo

Compártelo en:

Wingo, aerolínea filial de Copa Holdings, presentó su más reciente innovación: la implementación de un programa de entrenamiento con realidad virtual (VR) para sus tripulaciones de cabina, con el que fortalecerá la respuesta ante emergencias, estandarizará procedimientos y optimizará los tiempos de formación.

Con esta iniciativa, Wingo se convierte en la primera aerolínea en Colombia y en la única low-cost del país en complementar el entrenamiento de sus tripulaciones con experiencias inmersivas de VR.

“La seguridad es el corazón de nuestra operación, y el entrenamiento adecuado de nuestras tripulaciones la garantiza. Esta iniciativa nos permite entrenar más y mejor, con simulaciones que replican el entorno real, evaluaciones objetivas y procesos estandarizados para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros ante una emergencia”, afirmó Paola Martínez, directora de servicios a pasajeros de Wingo.

A detalle, el programa incorpora simulaciones realistas y evaluación en tiempo real de situaciones como evacuación en agua y en tierra, extinción de fuego, descompresión de cabina y verificación de equipos de emergencia, entre otras.

Esto permite a los tripulantes practicar de forma ilimitada y recibir retroalimentación inmediata tras cada ejercicio, sin necesidad de disponer una aeronave en tierra para ello.

Además, la metodología facilita un desempeño medible y estandarizado entre equipos, a la vez que ofrece acceso flexible para que cada perfil avance a su ritmo sin afectar la operación.

Con este despliegue, Wingo da un paso hacia un nuevo estándar de entrenamiento en Colombia: tripulaciones más preparadas, respuestas más consistentes y decisiones más acertadas ante situaciones críticas, en beneficio directo de la seguridad operacional y de la experiencia de los pasajeros.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Aerolíneas lowcost
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar