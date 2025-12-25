La aerolínea de bajo costo Wingo cerrará 2025 con cifras récord de movilización de viajeros y una hoja de ruta clara para el próximo año: crecer en pasajeros, ampliar su red y anunciar nuevas rutas tanto en el mercado doméstico como internacional.
Así lo confirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo, en el marco del lanzamiento de la nueva ruta Bogotá–Montego Bay (Jamaica), una operación con la que la compañía se convierte en la única aerolínea que conecta de manera directa a Colombia con ese destino del Caribe.
De acuerdo con Jiménez, Wingo cerrará 2025 con cerca de 3,6 millones de pasajeros transportados, lo que representa un crecimiento del 11 % frente al año anterior. El desempeño más destacado se dio en el mercado doméstico, donde la aerolínea reportó un incremento del 21 %, en contraste con la desaceleración que ha mostrado el tráfico aéreo interno en general.
Para 2026, la expectativa es aún más ambiciosa. “La proyección que tenemos es transportar cerca de 4,2 millones de pasajeros”, señaló el directivo, anticipando un nuevo año de expansión apoyado en mayor capacidad y nuevas rutas.
Actualmente, la red de Wingo cubre 22 ciudades en 11 países de América Latina, con 35 rutas activas, de las cuales 65 % son domésticas y 35 % internacionales.
Es importante anotar que la empresa cuenta hoy con una flota de 10 aviones Boeing 737-800.
Jamaica: una apuesta por destinos no tradicionales
Entre las novedades que dejó el 2025 para Wingo, el más reciente lanzamiento fue la ruta a Montego Bay, que comenzó operaciones con dos frecuencias semanales (jueves y domingos) durante diciembre y enero, y será retomada de forma regular en marzo de 2026.
Según Jiménez, la decisión de abrir este destino estuvo respaldada por pruebas de mercado previas, como la experiencia de “Destino Oculto”, iniciativa en la que 372 viajeros compraron un tiquete sin conocer el destino y terminaron viajando a Jamaica.
“Encontramos un destino con mucho potencial, no servido directamente desde Colombia, con una oferta turística muy fuerte y con muy pocas conexiones directas en la región”, explicó.
Wingo espera que esta operación alcance niveles de ocupación cercanos al 85 %, utilizando aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros.
Nuevas rutas en camino
Más allá de Jamaica, la aerolínea confirmó que en enero de 2026 realizará anuncios de nuevas rutas, aunque evitó adelantar destinos específicos.
Eso sí, Jiménez dejó ver una estrategia clara de crecimiento: explorar oportunidades de conectividad sin depender exclusivamente de Bogotá y Medellín, dos aeropuertos que hoy presentan altos niveles de congestión.
“Nos estamos tomando muy en serio entender qué tanto podemos conectar a Colombia sin tocar Bogotá y Medellín. Hay oportunidades importantes ahí”, afirmó.
Este enfoque responde, entre otros factores, a las limitaciones de infraestructura, especialmente en el Aeropuerto El Dorado, que según la aerolínea ya opera al límite de su capacidad.
En este contexto, y si bien la expectativa es positiva, Wingo también identificó desafíos relevantes para el crecimiento del mercado, entre ellos la alta carga impositiva sobre los tiquetes aéreos, que en vuelos internacionales puede representar entre 50 % y 60 % del precio final.
Aun así, la compañía asegura mantener los niveles de ocupación más altos del mercado doméstico colombiano, según cifras de la Aeronáutica Civil, y sostiene que su crecimiento va en contravía de la tendencia general.
Frente a la mayor competencia, incluida la entrada de nuevos operadores de bajo costo, Wingo afirma que su foco seguirá estando en precios bajos, puntualidad y experiencia del viajero, con niveles de satisfacción superiores al 85 %.