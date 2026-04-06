WOBI se prepara para su cumbre de IA: lugar, fecha y otros detalles

El próximo 28 de abril se llevará a cabo la segunda edición del WOBI on AI & Business Transformation. El evento tendrá lugar en el centro de convenciones Plaza Mayor (Medellín) y constituye el sexto encuentro de la organización en la capital antioqueña.
El espacio estará orientado a analizar cómo la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo la gestión de las organizaciones, así como su impacto en el liderazgo, el marketing y la estrategia.
Además, abordará la preparación de los equipos de trabajo para las nuevas responsabilidades que demanda la era digital.
“Es un evento enfocado en entender cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que gestionamos nuestras organizaciones, brindando luces y guías para los líderes en este momento de cambio», destacó Martha Lucia Maldonado, managing de Wobi Colombia.
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Qué encontrará en WOBI
El encuentro prevé la asistencia de 600 líderes, entre CEOs, ejecutivos C-Level y directores de área. Además, cuenta con el respaldo de aproximadamente 12 patrocinadores que apuestan por el fortalecimiento del tejido empresarial a través de la tecnología.
La nómina de conferencistas fue seleccionada para brindar una visión 360° del impacto de la IA e incluye a Terry Gutiérrez, directora para Latinoamérica de Tesla; Andrew Mayne, ingeniero pionero en el desarrollo de prompting en OpenAI; Nathan Furr, catedrático del INSEAD (Francia); Giuseppe Stigliano, especialista en mercadeo; María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, entre otros.
“En un momento donde la IA ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta de ejecución diaria, contar con guías y luces de expertos internacionales es fundamental para un liderazgo exitoso”, destacó WOBI.
En el evento, que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, los asistentes podrán aprender cómo integrar esta tecnología no solo en los procesos técnicos. También la integrarán en la cultura organizacional y en la mejora de la experiencia del cliente.
“Nuestra misión en WOBI es apoyar a los líderes empresariales a gestionar mejor sus organizaciones a través del conocimiento. Buscamos el mejor contenido de negocios que existe en el mundo para presentarlo directamente a los empresarios de Medellín, permitiéndoles tener acceso a estos pensadores del management», agregó la entidad.
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