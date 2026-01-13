Wompi procesó transacciones por $50 billones en 2025; estas fueron las cifras y estrategias de la plataforma

Wompi, la plataforma de pagos de Grupo Cibest presentó el balance de 2025 donde destacó un crecimiento en las cifras desde los distintos servicios que ofrece.
En primer lugar, más de 13 millones de pagadores únicos utilizaron la plataforma durante el año, y más de 40.000 negocios usaron a Wompi cada mes para hacer y recibir pagos, lo que significó un crecimiento del 150 % respecto a 2024. En total, Wompi procesó cerca de $50 billones en facturación.
Por otra parte, con la certificación de sus datáfonos, la plataforma logró su entrada al mundo físico, y con eso, al cierre del 2025 ya operaban más de 10.800 corresponsales, procesando alrededor de 60 millones de transacciones por más de $18 billones en este segmento.
Para Alejandro Toro, CEO de Wompi, “llegar a estos resultados confirma que es posible crecer, innovar y ser rentables al mismo tiempo. Sabemos que simplificar los pagos es una forma directa de liberar tiempo, productividad y oportunidades para los negocios. Por eso trabajamos a diario en hacer que el dinero fluya sin fricciones, seguros de que con ello el ecosistema completo crece”.
Cabe resaltar también que, en 2025, Wompi habilitó más de 10 funcionalidades relevantes para el ecosistema, entre las que se destacan el lanzamiento de Click to Pay, que permite guardar la información de las tarjetas para seguir pagando más fácil.
Adicional a eso, la puesta en marcha del QR interoperable Bre-B, para pagar desde cualquier aplicación; la habilitación de tarjetas on site en Shopify, una experiencia de pago directo con tarjetas en esta plataforma; y, en colaboración con Nequi, lanzaron la app Nequi Negocios, para recibir pagos desde el celular.
La expansión de su oferta con datáfonos para las ventas físicas y la corresponsalía se sumaron a las innovaciones del último año.
Moneycon
A propósito de tendencias de pagos, Wompi estará presente en la segunda versión de Moneycon, festival de finanzas de la región, con la intervención de su CEO a las 3:00 p.m. el domingo 18 de enero con la charla: ‘Pagos sin fricción: la base para construir negocios sanos y escalables’.
Toro hablará de cómo la evolución de los pagos, desde lo digital hasta lo físico, es una palanca clave para mejorar la productividad, tomar mejores decisiones financieras y escalar negocios y startups de forma sostenible.