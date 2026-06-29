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XM resolvió falla que impactó 5 % de la oferta de energía; Hidroituango estuvo involucrada

Evento fue resuelto por la autoridad energética. Expertos aseguraron que este se tradujo en una desconexión de entre 550 y 600 megavatios de demanda.

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Energía eléctrica. Imagen: Pexels / Magda Elhers
Energía eléctrica. Imagen: Pexels / Magda Elhers

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XM, operador del sistema eléctrico colombiano, informó que el 28 de junio de 2026, a las 5:26 p. m., se presentó un evento en la subestación Antioquia de 500 kilovoltios, operada por Interconexión Eléctrica (ISA), filial de Ecopetrol. El disparo de dos barras y la salida de generación de Hidroituango ocasionaron la desconexión, en una primera etapa, de 5 % de la demanda total del sistema eléctrico.

Con base en lo señalado por expertos del mercado, esta carga desconectada equivale aproximadamente al consumo de una ciudad como Barranquilla o Cartagena. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significó un apagón total en alguna de estas ciudades, sino una desconexión automática y temporal distribuida en diferentes regiones del país. La maniobra permitió contener el evento y evitar un apagón de mayor magnitud.

Energía eléctrica. Imagen: Aneel
Energía eléctrica. Imagen: Aneel

Por ello, XM explicó que se activó la primera etapa del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC), un mecanismo diseñado para desconectar de forma automática y temporal una parte limitada del consumo eléctrico, con el fin de proteger la estabilidad del sistema y evitar consecuencias mayores.

La entidad también señaló que coordinó con los diferentes agentes del mercado las maniobras necesarias para restablecer el servicio de energía. Las labores de recuperación finalizaron a las 7:13 p. m.

Energía eléctrica. Imagen: Pok Rie en Pexels
Energía eléctrica. Imagen: Pok Rie en Pexels

“Traducido a magnitudes físicas, equivale a entre 550 y 600 megavatios de demanda desconectada durante unos minutos, considerando que a esa hora el país estaba consumiendo del orden de 11.000 a 12.000 megavatios. Puede entenderse como una carga similar al consumo eléctrico de una ciudad grande colombiana”, expresó Iván Arroyave, analista del sector y banquero de inversión.

Adicionalmente, Arroyave explicó que la finalidad del EDAC es sacrificar de manera temporal una pequeña fracción del consumo para preservar la estabilidad del sistema y evitar apagones generalizados.

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Tags: Colombia, empresas, empresas en Colombia, energía
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