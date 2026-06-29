XM resolvió falla que impactó 5 % de la oferta de energía; Hidroituango estuvo involucrada

XM, operador del sistema eléctrico colombiano, informó que el 28 de junio de 2026, a las 5:26 p. m., se presentó un evento en la subestación Antioquia de 500 kilovoltios, operada por Interconexión Eléctrica (ISA), filial de Ecopetrol. El disparo de dos barras y la salida de generación de Hidroituango ocasionaron la desconexión, en una primera etapa, de 5 % de la demanda total del sistema eléctrico.
Con base en lo señalado por expertos del mercado, esta carga desconectada equivale aproximadamente al consumo de una ciudad como Barranquilla o Cartagena. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significó un apagón total en alguna de estas ciudades, sino una desconexión automática y temporal distribuida en diferentes regiones del país. La maniobra permitió contener el evento y evitar un apagón de mayor magnitud.
Por ello, XM explicó que se activó la primera etapa del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC), un mecanismo diseñado para desconectar de forma automática y temporal una parte limitada del consumo eléctrico, con el fin de proteger la estabilidad del sistema y evitar consecuencias mayores.
La entidad también señaló que coordinó con los diferentes agentes del mercado las maniobras necesarias para restablecer el servicio de energía. Las labores de recuperación finalizaron a las 7:13 p. m.
“Traducido a magnitudes físicas, equivale a entre 550 y 600 megavatios de demanda desconectada durante unos minutos, considerando que a esa hora el país estaba consumiendo del orden de 11.000 a 12.000 megavatios. Puede entenderse como una carga similar al consumo eléctrico de una ciudad grande colombiana”, expresó Iván Arroyave, analista del sector y banquero de inversión.
Adicionalmente, Arroyave explicó que la finalidad del EDAC es sacrificar de manera temporal una pequeña fracción del consumo para preservar la estabilidad del sistema y evitar apagones generalizados.