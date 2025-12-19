Para XP Investments, todavía hay margen de valorización en Bolsa de Colombia, tras rally de 2025

XP Investments publicó su panorama para los mercados mercado en 2026, titulado: ¿El año en el que la rotación de crecimiento a valor realmente funciona? En este informe plantea escenario para la economía mundial el próximo año, mencionando la expectativa sobre Colombia.
El informe reconoce, en primer lugar, que este año que termina resultó ser “excepcional para prácticamente todas las clases de activos, con la notable excepción del mercado petrolero”. La firma considera que “todo indica que los precios del petróleo cerrarán 2025 cerca de los US$55, con una caída de alrededor del 22 % en el año”.
En el caso del dólar, XP Investments afirma que hubo sorpresa por el grado de debilidad que ha tenido el dólar, con una depreciación de la divisa antes de lo previsto (esperada en la segunda mitad del año).
En relación con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal recordó que el año pasado, se planteó que la Fed decidiría recortar las tasas en 125 puntos básicos durante 2025. “Al final, el FOMC (Federal Open Market Committee) decidió recortar las tasas solo en 75 puntos básicos”, menciona.
Panorama para América Latina y Colombia
Sobre el desempeño de América Latina, recordó que los últimos años han demostrado ser un periodo de cambios políticos con elecciones en Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Honduras, “y en todos los casos hubo un claro giro de la izquierda hacia la derecha”.
En el caso de las elecciones en Chile y Argentina, dice el informe que fueron muy bien recibidas por Wall Street. “Aún está por verse si las elecciones en Brasil y Colombia generan cambios similares”, afirma.
Anticipa además que los mercados emergentes seguirán registrando interés por parte de inversionistas, que apuestan por un dólar estadounidense más débil, un posible cambio de régimen (en Colombia y Brasil) y que se ven atraídos por el persistente “y significativo carry que algunas de estas historias continúan ofreciendo”.
Desempeño del mercado accionario en Colombia
El informe destaca el comportamiento del índice MSCI Colcap, que registra un retorno en dólares de 70,84 % en 2025, al pasar de 1.399 puntos a comienzos del año a cerca de 2.092 puntos.
Para el cierre de 2025, el objetivo del índice se ubica en 2.100 puntos, lo que sugiere que todavía hay potencial espacio limitado para nuevas valorizaciones en el corto plazo, tras el fuerte rally del año, que llevó a la bolsa local a tener una de las mayores alzas de la región.
En términos de valoración, el mercado accionario colombiano continúa cotizando con descuentos relevantes. El Colcap presenta un P/E actual de 9,37 veces, frente a un promedio histórico de 20 años de 15,1 veces, y un descuento cercano de 59,88 % frente al S&P 500, de acuerdo con el documento.
Este análisis coincide con Bank of America, que en un informe conocido por Valora Analitik señala que la Bolsa de Colombia se posiciona como el mercado que cotiza con el mayor descuento frente a su promedio histórico entre las principales plazas de América Latina, a pesar de la subida este año.
Bonos colombianos y renta fija
En renta fija externa, el informe resalta el desempeño del bono soberano de Colombia en dólares con vencimiento en 2035 y cupón de 8 %, que acumula un retorno de 11,5 % en 2025. Bajo el escenario base del documento, este instrumento podría cerrar el año con un retorno total cercano al 15,5 %, con un potencial adicional de valorización.
En el mercado local, los TES en pesos colombianos también figuran entre los activos destacados. El TES 2050 muestra un retorno acumulado de 30,35 % en 2025, mientras que el TES 2036 registra un avance de 23,44 %.
