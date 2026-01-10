Ahora | Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular y empresario, falleció en accidente aéreo

El famoso cantante de música popular y empresario, Yeison Jiménez, falleció en un accidente aéreo en la tarde de este sábado, en un vuelo privado en el que se movilizaba con otras cinco personas.
La Aerocivil afirmó que fue confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.
De acuerdo con la entidad, la aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín.
Caracol Radio informó que el accidente ocurrió en la vereda Romita, en una zona conocida como Marengo, en Paipa.
Trayectoria de Yeison Jiménez
El cantante, destacado en su género, fue uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia y una de las figuras más influyentes del género en la última década.
Nació en Caldas e inició su carrera desde muy joven, marcado por una historia personal ligada a la migración, el trabajo informal y el contacto directo con la música popular y ranchera.
Su reconocimiento masivo se dio con canciones como “Aventurero”, “El desorden de tu nombre”, “Mi venganza” y “Tenías razón”. En paralelo a su carrera musical, Yeison Jiménez participó como jurado y mentor en realities musicales de televisión, donde compartió su experiencia con nuevos talentos.
También desarrolló un rol como empresario. Públicamente ha destacado la creación y gestión de sus propias compañías ligadas a la música y el entretenimiento, desde la producción de sus canciones y conciertos hasta el manejo de su marca personal, giras y equipo de trabajo.
También creó el grupo YJ Company, con negocios en construcción, bienes raíces, apicultura, ganadería, hoteles, transporte, y una marca de gafas.
¿Qué se sabe del accidente?
De acuerdo con la Aerocivil, Actualmente, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro.
“De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes”, dice un comunicado.
De igual manera la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo de investigación. La Aerocivil indicó que proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información.