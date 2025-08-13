Yellowstone y Prodesa cierran alianza para desarrollar proyectos de vivienda en Colombia

Yellowstone Capital Partners, firma de inversiones panamericana en Colombia y Estados Unidos, y Prodesa, desarrollador de vivienda en el país, firmaron un acuerdo estratégico para invertir inicialmente $80.000 millones en un portafolio de proyectos de vivienda en desarrollo.
La alianza capitaliza un modelo replicable de inversión para monetizar activos de vivienda en venta con estándares de sostenibilidad, principios de inversión responsable y retornos superiores ajustados por riesgo.
Así será el portafolio de proyectos
En ese sentido, en el portafolio inicial de esta alianza se están construyendo más de 2.600 unidades de vivienda en Bogotá, Cali y Fusagasugá y a su vez, establece un esquema flexible para incorporar nuevos proyectos en el futuro, brindando una solución de capital innovadora gana-gana.
“La alianza con Prodesa representa un hito estratégico en nuestra visión de largo plazo de construir país de la mano de desarrolladores líderes. Tenemos alta convicción y confianza en la amplia experiencia de Prodesa y su trayectoria probada, para seguir creando y capturando valor sostenible”, afirmó Juan Carlos Moreno, Chief Investment Officer de Yellowstone Capital Partners.
Por su parte, Juan Antonio Pardo, presidente de Prodesa, expresó: “Nos llena de orgullo esta alianza estratégica, que no solo fortalece nuestra participación en el mercado, sino que también subraya nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo integral de comunidades. Este acuerdo es testimonio de la confianza que el entorno financiero tiene en Prodesa y de nuestra capacidad para generar valor a largo plazo. Junto a Yellowstone estamos marcando un hito en la industria, estableciendo un nuevo estándar de excelencia y responsabilidad».
Es importante resaltar que Yellowstone, con US$1.500 millones de activos bajo gestión, ha ejecutado más de 83 inversiones a través de cinco generaciones de fondos de capital privado, contribuyendo al desarrollo de más de 46.000 unidades de vivienda y 250.000 metros cuadrados de área arrendable comercial, industrial y logístico.
De igual manera, Prodesa es una constructora colombiana con más de 34 años de experiencia, con más de 56.000 unidades de viviendas desarrolladas entre VIS y No VIS, y con una trayectoria destacada en las principales ciudades del país.