Entre 2024 y 2025 no cambiaron las 10 empresas con más ingresos del país; así se movió el ranking

Las empresas más grandes del país, vistas desde sus ingresos operacionales registrados en 2025, evidencia varias tendencias sobre la composición del tejido empresarial colombiano y el cambio en las dinámicas de consumo de los ciudadanos.
Por ejemplo, en una primera mirada, el top 10 de las compañías con mayores ventas el año pasado no presentó cambios en su composición frente al 2024. De este grupo de firmas, cuatro permanecieron en sus posiciones, mientras que el resto del ranking se movió: Tres mejoraron su posición en contraste con igual número cediendo en el ranking.
A manera de balance, estas firmas lograron ingresos acumulados por $270,88 billones el año pasado y dos de ellas arrojaron pérdidas, a pesar de estar entre las más grandes.
La empresa más representativa del país en comparación con 2024 continuó siendo Ecopetrol, que registró ingresos operacionales por $100,59 billones en 2025, cifra inferior en 11,7 % a la reportada a la del año pasado.
Otra empresa que no se movió en el ranking fue Almacenes Éxito, que se mantuvo como la sexta compañía de mayores ingresos en Colombia en los dos últimos años, con un monto de $16,91 billones y una ganancia en 2025 de $592.108 millones.
Tampoco se cambió la posición de Comunicación Celular (Claro), que en la octava casilla del ranking logró ingresos por $16,35 billones (4,8 %) y utilidades por $962.886 millones, que se dispararon 39,02 %.
Finalmente, Avianca mantuvo el noveno puesto con $15,12 billones en ingresos el año pasado, con una leve reducción frente a 2024 (-0,23 %), mientras que la ganancia reportada para 2025 fue de $895.228 millones, inferior a la de 2024.
Consulte acá el especial de las 10.000 empresas más grandes de Colombia 2025
Empresas que crecieron y cayeron entre las más grandes
El resto del top se movió favoreciendo a empresas de servicios y comercio. Por ejemplo, de acuerdo con la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades, Terpel pasó a ser la segunda mayor compañía del país medida por ingresos, los cuales llegaron a $26,39 billones (creciendo 6,6 %).
A su vez, la Refinería de Cartagena, parte del Grupo Ecopetrol, perdió una posición y se consolidó en el tercer lugar con ventas por $22,39 billones. Hay que decir que el año pasado reportó pérdidas por $821.398 millones.
Otro ajuste vino en la cuarta posición, que en 2025 pasó a ser ocupada por D1, con ingresos reportados por $21,60 billones (11,1 %) y utilidades por $418.933 millones (12,25 %).
Luego aparece Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cedió una casilla y quedó como la quinta compañía más grande de Colombia, con ingresos por $20,28 billones (-1,4 %) y ganancias por $4,87 billones, creciendo 1,03 %.
Por otra parte, la empresa que más avanzó en el ranking fue Jerónimo Martins, que opera bajo la marca Ara, pues tuvo un salto de tres posiciones gracias al crecimiento de 18 % en sus ingresos, que alcanzaron $16,37 billones. Sin embargo, según la SuperSociedades, el año pasado perdió $579.417 millones.
El ranking de las 10 más grandes lo cierra Emgesa (Enel), que cayó tres posiciones en el top de este año, con ingresos por $14,84 billones y una utilidad de $3,03 billones.
Relacionado: Las 20 empresas del sector comercio más grandes de Colombia aumentaron ingresos y utilidades en 2025
Así les fue a las 20 más grandes
Al ampliar un poco la lupa y revisar siguientes empresas que tuvieron los mayores ingresos, entre las 20 compañías con más ingresos, la mayoría pertenecen a comercio y servicios, pero no hay ninguna empresa tecnológica. Así avanzó el ranking:
11: Colombiana de Comercio (Alkosto y Ktronix) con ingresos operacionales de $14,58 billones y utilidades por $403.753 millones en 2025.
12: Kopps Comercial (Bavaria) con ingresos operaciones de $12,97 billones y utilidades por $1,13 billones en 2025.
13: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos con ingresos operacionales de $9,92 billones y utilidades por $5,12 billones en 2025.
14: Bavaria y CIA con ingresos operacionales de $9,33 billones y utilidades por $3,34 billones en 2025.
15: Drummond con ingresos operaciones de $7,85 billones y utilidades por $215.285 millones en 2025.
16: Supertiendas y Droguerías Olímpica con ingresos operaciones de $7,53 billones y utilidades por $80.589 millones en 2025.
17: Sodimac Colombia (Homecenter y Constructor) con ingresos operacionales de $6,94 billones y utilidades por $345.765 millones en 2025.
18: Oleoducto Central con ingresos operacionales de $6,28 billones y utilidades por $3,07 billones en 2025.
19: Droguerías y Farmacias Cruz Verde con ingresos operacionales por $6,20 billones y utilidades por $4.297 millones en 2025.
20: Colombia Telecomunicaciones (Movistar) con ingresos operacionales por $6,19 billones y pérdidas por $1,6 billones en 2025.