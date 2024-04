Australia recibirá a colombianos para estudiar: ¿De qué se trata?

- Publicidad -

Australia es uno de los destinos que muchos colombianos sueñan con visitar, ya sea para fines educativos o turísticos.

En este caso, el gobierno de Victoria traerá una comitiva a Colombia los días 25 y 26 de abril, con el objetivo de explorar y afianzar diversas oportunidades de colaboración en materia de educación, innovación e investigación.

“Nuestras universidades en Victoria gozan de las tasas de empleabilidad más altas y ocupan los primeros lugares en los rankings a nivel mundial. Queremos que los colombianos se enamoren cada vez más de Victoria y de Melbourne, como epicentro de conocimiento e innovación. Esta visita nos permite afianzar nuestros lazos de cooperación interinstitucional con universidades colombianas y agencias gubernamentales”, señala Natalia Gorroño, directora Senior de Inversión y Comercio para América Latina del Gobierno Australiano de Victoria.

¿Cómo será la convocatoria para estudiar en Australia?

Así las cosas, el gobierno australiano de Victoria, en colaboración con Icetex, llevarán a cabo el próximo jueves 25 de abril, una mesa redonda con los principales actores gubernamentales del sector educativo en Colombia, incluyendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de las TIC, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los funcionarios gubernamentales explorarán diversas oportunidades de colaboración en materia de educación, innovación e investigación, con el objetivo de proporcionar información sobre los canales y fondos disponibles para promover alianzas institucionales, así como programas de movilidad estudiantil y académica.

Cabe recordar que Icetex ofrece dos líneas de crédito principales para estudios en el extranjero: US$8,000 para cursos de inglés, US$25,000 para programas de posgrado y US$12.500 para el sostenimiento del estudiante en el exterior.

Algunos de los delegados de las diversas entidades que participarán en el evento estarán: Anna Chrisp, embajadora de Australia en Colombia, Nigel Warren, comisionado para las Américas, gobierno australiano de Victoria, Victoria Gómez de la Oficina de Cooperación Internacional, Ministerio de Educación de Colombia, Valentín Sierra, jefe de la Oficina Internacional, MinTic, entre otros.

Finalmente, se espera que 2.000 estudiantes colombianos reciban apoyo durante el 2024. Además, Victoria es el Estado australiano con mayor popularidad para estudiantes de Colfuturo, debido a la calidad de sus instituciones de educación superior.

Dentro de los convenios universitarios vigentes en la actualidad entre Colfuturo y las universidades de Melbourne, se encuentran: The University of Melbourne, Monash University, RMIT Royal Melbourne Institute of Technology y Deakin University. Dichos convenios involucran descuentos en la matrícula y algunas becas de investigación para los estudiantes.