El pasado 28 de abril quedaron definidos los equipos A y B de los cuadrangulares de la Liga Betplay para este primer semestre de 2024 con ocho equipos luchando para llegar a la final.

El grupo A quedó conformado por Bucaramanga, Deportivo Pereira, Millonarios y Junior mientras en el B están Tolima, Santa Fe, Once Caldas y Equidad.

Para la primera fecha de los cuadrangulares, la cual iniciará el sábado 4 de mayo se enfrentarán Pereira – Bucaramanga y Junior – Millonarios; el domingo será el turno del grupo B con Santa Fe vs Tolima y Once Caldas vs Equidad.

De estos equipos que lograron su cupo a los cuadrangulares, Junior y Tolima reportan los jugadores con mayor valor de mercado, aunque Álvaro Montero y Andrés Llinás, de Millonarios, tienen el mismo precio que el segundo del ránking.

Los jugadores más valiosos de cada equipo en cuadrangulares de la Liga Betplay

Según el portal especializado en números del fútbol nacional e internacional, Transfermarkt, el extremo izquierdo del cuadro tiburón, Deiber Caicedo, a sus 24 años es el jugador más valioso de la Liga Betplay con 2,80 millones de euros.

Por debajo de Caicedo están Yeison Guzmán, mediocentro del Deportes Tolima, con 2,60 millones de euros, al igual que Montero y Llinás.

Durante el 2023 Daniel Ruiz Rivera, del cuadro embajador, lideró el mercado del fútbol colombiano con 2,50 millones de euros, pero ahora ocupa la última casilla en el top 5.

Futbolistas de la Liga Betplay con mayor potencial.

Alex Moreno Paz (Millonarios F.C) es quien tiene mayor potencial de pasar totalmente al cuadro de mayores este 2024 ya que su valor actual es de 250.000 euros y es jugador de la Selección Colombia con la sub-23.

Héctor Cárdenas lo convocó en 2023 pero Millonarios lo necesitaba por las bajas de Vargas, Llinás y Vanegas en julio de ese año.

Además, para iniciar la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alberto Gamero convocó a Alex para recibir a Flamengo en Bogotá, y lo nombró titular para reemplazar a Llinás, quien estuvo lesionado. Por otro lado, en la Liga Betplay, ha sido convocado como suplente en tres partidos este año.