A 100 días del pitazo inicial: esto es lo que hay que saber antes del Mundial 2026

A exactamente 100 días para el inicio de la Copa Mundial 2026, la maquinaria económica y deportiva entra en su fase crítica. Este torneo marcará un hito financiero y estructural al ser el primero con 48 selecciones clasificadas, un incremento del 50 % frente al formato tradicional de 32 equipos.
La expansión obliga a la organización a coordinar un calendario de 104 partidos, lo que supone un aumento significativo en ingresos por derechos de transmisión, boletería y patrocinios. El pitazo inicial ocurrirá el 11 de junio en el Estadio Azteca, con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.
El impacto económico se distribuirá en 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. La infraestructura deportiva incluye estadios de alto perfil tecnológico como el AT&T Stadium en Dallas y el SoFi Stadium en Los Ángeles. La FIFA confirmó que la final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un recinto con capacidad para 82.500 espectadores que ya reporta boletería agotada, consolidando la alta demanda comercial de esta edición.
En el ámbito institucional, la jornada de hoy estuvo marcada por el lanzamiento del póster oficial del Mundial 2026, una pieza gráfica que unifica la identidad de las tres naciones anfitrionas. Este anuncio se suma a la expectativa por el debut de las selecciones, entre ellas Colombia, que regresa al certamen tras su ausencia en Qatar 2022. La Tricolor, que participará por séptima vez en su historia, está instalada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por definir de la repesca (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
Estructura del torneo y el debut de la Selección Colombia
El nuevo formato de competición redefine la ruta hacia el título. Las 48 selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. La clasificación a la siguiente fase será para los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, quienes inaugurarán una ronda inédita de dieciseisavos de final. Este esquema garantiza una mayor exposición para los patrocinadores y un flujo constante de turismo deportivo en las sedes durante los 39 días de competencia.
Colombia iniciará su calendario del Mundial el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Su segundo compromiso será el martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara ante el ganador del repechaje. Finalmente, cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las plazas con mayor proyección de venta de mercancía y presencia de aficionados latinos.
Mientras que el Mundial de Corea-Japón 2002 fue el primero en compartirse entre dos países, la edición de 2026 triplica la apuesta logística al cruzar fronteras con tres sistemas legales y aduaneros distintos. Además, México establecerá un récord histórico al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).
Innovación reglamentaria y curiosidades del Mundial 2026
La FIFA ha introducido ajustes para proteger el rendimiento físico de los jugadores ante las diversas condiciones climáticas de Norteamérica. Se han institucionalizado pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo. Esta medida no solo responde a criterios de salud, sino que abre nuevas ventanas comerciales para la publicidad televisiva en tiempo real.
Una de las grandes curiosidades de esta edición es la longevidad de las grandes figuras. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar seis ediciones del torneo, un registro que eleva el valor de los derechos de imagen del evento. Asimismo, esta será la primera vez que estadios como el BMO Field en Toronto y el BC Place en Vancouver integren a Canadá como anfitrión principal de una cita masculina de mayores.
Con la cuenta regresiva en marcha, el foco se desplaza ahora a los últimos cupos del repechaje internacional, donde se definirá el último integrante del grupo de Colombia, cerrando así el mapa de un Mundial que promete romper todos los récords de audiencia y recaudación en la historia del deporte.