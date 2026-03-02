Mundial del 2026 tendría radical revolcón por guerra entre Estados Unidos e Irán

La participación de Irán en el Mundial 2026 está en duda en medio de la escalada militar con Estados Unidos e Israel. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, podría perder a una de las 48 selecciones clasificadas si el conflicto se prolonga. La advertencia ya la hicieron tanto el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, como el embajador iraní en Kenia, Alí Gholampour.
Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, Taj afirmó a medios iraníes que en las actuales condiciones la participación sería “inapropiada” y que todavía “no sabe” si el equipo viajará a Estados Unidos. Gholampour agregó en Nairobi que una guerra continuada pondría “en peligro” la presencia del equipo en la Copa del Mundo.
El contexto es un conflicto abierto tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la posterior respuesta de Teherán. La tensión se trasladó al plano diplomático y ahora amenaza el calendario deportivo. El antecedente inmediato fue el sorteo del torneo en Washington en diciembre de 2025, cuando miembros de la delegación iraní denunciaron trabas de visado.}
Pero la decisión no es solo política. También tiene consecuencias económicas y disciplinarias. El reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 fija sanciones claras si una federación se retira.
Multas y sanciones de la FIFA si Irán no va al Mundial 2026
El Artículo 6 del reglamento oficial establece que cualquier federación que se retire antes de los 30 días previos al primer partido será multada con 250.000 francos suizos, equivalentes a unos US$324.000. Si la decisión se toma dentro de los 30 días previos al inicio, la multa sube a 500.000 francos suizos, cerca de US$649.500.
Además, la federación deberá reembolsar todos los recursos recibidos para preparación y logística. Esto incluye aportes directos de la FIFA y cualquier contribución vinculada al torneo. Para el Mundial 2026, cada selección recibirá US$ 1,5 millones para costos de preparación.
Si el retiro se produce una vez iniciado el torneo, las consecuencias no solo serían económicas. El comité disciplinario puede imponer sanciones adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones. La experiencia más cercana es la expulsión de Yugoslavia en la Eurocopa 1992 por sanciones internacionales, aunque en ese caso la decisión fue política y no voluntaria.
Guerra en Medio Oriente pone en riesgo el Grupo G del Mundial 2026
El Grupo G tiene además un componente político sensible. Irán y Egipto, ambos países de mayoría musulmana, jugarán el 26 de junio en Seattle en medio del llamado “mes del orgullo”, lo que ya había generado incomodidad en sectores conservadores de ambas naciones.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha insistido en que el Mundial 2026 será “el torneo más inclusivo de la historia”, con sedes en 16 ciudades y una expectativa de asistencia superior a 5 millones de espectadores. La FIFA no ha anunciado planes específicos ante una eventual retirada de Irán, pero el reglamento contempla la designación de un reemplazo según criterios deportivos, generalmente el siguiente mejor ubicado en el proceso clasificatorio continental.
Irán ha participado en seis Copas del Mundo y alcanzó los 14 puntos en eliminatorias asiáticas rumbo a 2026, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de Asia. Su ausencia alteraría la planificación logística, la venta de boletas y la proyección televisiva en Medio Oriente, una región clave para los ingresos comerciales del torneo.
Recomendado: Trump y sus aranceles afectan también al Mundial 2026: Hay coletazos en ropa deportiva y estadios
El calendario avanza y la cuenta regresiva ya empezó. A poco más de tres meses del inicio del Mundial 2026, la decisión de Irán no solo impacta lo deportivo. También puede abrir un precedente sobre cómo los conflictos geopolíticos inciden en la mayor vitrina del fútbol en el mundo.