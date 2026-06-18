A dos meses de terminar, el gobierno Petro ha ejecutado 33,7 % del Presupuesto; gasto se aceleró frente al año anterior

En el marco del cierre del actual periodo de gobierno, el Ministerio de Hacienda presentó el balance de la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) con corte al 31 de mayo de 2026.
Según las cifras oficiales, el Gobierno ha obligado (reservado recursos tras la obtención de bienes o servicios contratados) un total de $187,2 billones, lo que representa el 33,7 % de la apropiación vigente, la cual asciende a $555,7 billones tras las adiciones realizadas para atender emergencias.
Marta Hernández Arango, directora general de Presupuesto Público Nacional del MinHacienda, destacó que el ritmo de ejecución es adecuado para la etapa actual del mandato. Sin embargo, el año pasado, para el mismo periodo, las obligaciones equivalían al 30,4 % del total, lo que implica que el gasto se ha acelerado.
En términos de compromisos, es decir, contratos ya firmados para la prestación de bienes y servicios, la cifra alcanza los $259,8 billones, equivalente al 46,7 % del presupuesto total. Por otro lado, los pagos efectivos realizados a la fecha suman $185,7 billones (33,4 %).
Además, se destacó la gestión del rezago presupuestal del año 2025, que asciende a $48,8 billones, del cual ya se ha obligado el 72 %.
Inversión lidera el ritmo
El comportamiento del gasto muestra dinámicas diferenciadas según su naturaleza. El componente de inversión destaca con un nivel de compromisos del 58,1 %, una cifra que la directora Hernández calificó como «lo más relevante» del informe.
En cuanto al funcionamiento, que representa el 66 % de la concentración del presupuesto, se han comprometido el 43,1 % de los recursos. Dentro de este rubro, las transferencias (como el Sistema General de Participaciones, pensiones y aseguramiento en salud) constituyen el principal componente.
Finalmente, el servicio de la deuda presenta compromisos por el 50 % de su asignación, representando el 18 % del total del presupuesto de gastos.
Recaudo se acerca a los $240 billones
Por el lado de la financiación, el recaudo de ingresos a mayo llegó a los $239,9 billones, lo que supone el 43,6 % de la meta vigente de $550,5 billones.
La composición de estos ingresos se divide principalmente en recursos de la Nación, recursos de capital y recursos propios de establecimientos públicos.
Respecto a los primeros, estos suman $228,9 billones y equivalen al 94,6 %. Su mayor fuente son los ingresos corrientes ($129,7 billones), impulsados por impuestos directos como renta y patrimonio ($62,6 billones), IVA interno ($36,9 billones) e IVA externo y aranceles ($17,9 billones).
Por su parte, los recursos de capital han aportado $89,5 billones (50,8 % de ejecución), donde destacan los desembolsos por crédito interno y externo ($46,7 billones y $19,7 billones, respectivamente) y los excedentes financieros de empresas estatales como Ecopetrol y el Banco de la República, que ya entregaron el 100 % de lo previsto ($20,7 billones).
Finalmente, los recursos propios de establecimientos públicos (5,4 %) han recaudado $11 billones, principalmente por la venta de bienes y servicios.
Shirley Herreño, subdirectora de análisis y consolidación presupuestal, señaló que el presupuesto inicial de ingresos de $541,7 billones fue adicionado con $8,6 billones para atender la emergencia del «frente frío».
De hecho, en materia de emergencias, se informó que la Unidad de Gestión del Riesgo ha comprometido más de $6 billones para atender a la población afectada por el «frente frío».
El reporte también reveló avances significativos en sectores específicos y en la gestión de crisis. Mauricio Iregui, subdirector de Gobierno, Seguridad y Justicia, resaltó como un «momento histórico» la autorización de vigencias futuras por cerca de $17 billones para el RegioTram del Norte, que conectará a Bogotá con municipios de Cundinamarca.
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