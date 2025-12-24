Acción de Banco de Bogotá al alza luego de anuncio de acuerdo con Itaú

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 23 de diciembre de 2025 en 2.075,32 puntos registrando una variación positiva de 0,91 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 50,43 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.124 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $73.000 millones, mostrando una variación negativa de 10,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $81.615 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,69 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $18.034 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 2,13 %) que negoció $17.976 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Sura ordinaria (GrupoSura – 0,07 %) que transaron un monto de $9.050 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) que suben 4,01 %, después de cerrar un acuerdo comercial con el Banco Itaú en Colombia.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) 3,26 %.
- Finalmente, los títulos preferenciales del Grupo Cibest (PFCibest) que se valorizaron 2,13 %.
Las acciones de ISA (ISA) cayeron – 1,98 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap