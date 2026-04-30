Acción de Ecopetrol repunta y se establece como el activo de mejor desempeño en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 29 de abril de 2026 en 2.144,99 puntos registrando una variación negativa de – 1,03 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 3,72 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $216.204 millones, mostrando una variación positiva de 39,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $154.613 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 4,17 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $89.012 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,58 %) que negoció $46.587 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 2,56 %) que transaron un monto de $19.395 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que retrocede – 4,82 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Celsia (Celsia) que caen – 4,81 %.
- Finalmente, las acciones de Mineros (Mineros) que bajaron – 4,41 %.
Las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) suben 4,17 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap