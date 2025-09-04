Acción de Pei se dispara e impulsa alza del mercado colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del tres de septiembre de 2025 en 1.831,72 puntos registrando una variación positiva de 0,14 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 32,77 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $101.483 millones, mostrando una variación negativa de 4,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $106.200 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (variación del precio de – 3,22 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $23.373 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (variación del precio de + 0,40 %) que negoció $22.000 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (variación del precio de – 0,03 %) que transaron un monto de $7.980 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Pei (Pei) que suben 9,37 %.
- En la segunda casilla, Grupo Bolívar (Grubolivar) que avanzó 3,38 %.
- Finalmente, los títulos de Conconcreto (Conconcret) que se valorizaron 2,03 %.
Las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) cayeron – 3,22 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap