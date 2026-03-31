Acciones colombianas en mercados internacionales: Ecopetrol lidera con valorización del 48 % en lo corrido del año

El desempeño de las compañías colombianas con presencia en bolsas de EE. UU. y Canadá muestra una marcada divergencia en lo corrido de 2026, con resultados que van desde ganancias excepcionales hasta pérdidas moderadas dependiendo del sector y la coyuntura de cada emisor.
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En medio de la actual coyuntura en los mercados internacionales por la volatilidad del precio del crudo, Ecopetrol es, con amplia diferencia, la acción colombiana de mejor rendimiento en los mercados internacionales en lo que va del año. Su ADR en la Bolsa de Nueva York acumula una valorización del +48,12 %, impulsada por la recuperación del petróleo, pero tras un 2025 que estuvo marcado por la incertidumbre regulatoria y las presiones sobre su política de dividendos.
En segundo lugar, se ubica Grupo Cibest (CIB), el holding financiero que agrupa a Bancolombia, con un avance del +18,31 % en lo corrido del año. La solidez de sus fundamentales, el dinamismo de su cartera de crédito y la confianza del mercado en su gestión digital han sostenido el apetito por el título en el exterior. Le sigue Grupo Aval, con una ganancia del +12,12 %, beneficiado por la revalorización de sus filiales bancarias y las expectativas de mayor eficiencia derivadas de su proceso de reorganización corporativa.
En contraste, Tecnoglass registra una caída del -2,34 % en el año, resultado que refleja un entorno más desafiante para el sector de materiales de construcción en EE. UU., principal mercado de la compañía barranquillera.
Por su lado, Mineros, listada en la Bolsa de Toronto, cierra el grupo con la mayor pérdida, del -8,31 %, lo que contrasta con el excepcional desempeño que tuvo la minera aurífera en 2025, cuando el alza sostenida del oro la convirtió en la acción colombiana de mejor rendimiento en mercados internacionales.
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