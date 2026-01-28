Acciones de Grupo Cibest e ISA lideraron jornada negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 27 de enero de 2026 en 2.496,18 puntos registrando una variación negativa de – 1,01 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 20,70 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.400 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $291.311 millones, mostrando una variación positiva de 37,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $212.492 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $96.989 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 3,57 %) que negoció $59.300 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Davivienda Group preferencial (PFDavigrp + 5,35 %) que transó un monto de $20.385 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que retrocede – 3,57 %.
- En la segunda casilla, los títulos de ISA (ISA) que caen – 2,98 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que bajaron – 1,87 %.
Las acciones Banco del Occidente (Occidente) suben 13,64 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap