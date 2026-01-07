Acciones de Grupo Cibest en máximo histórico; montos en Bolsa de Colombia con fuerte alza

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del seis de enero de 2026 en 2.175,89 puntos registrando una variación positiva de 1,95 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 5,22 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.115 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $240.531 millones, mostrando una variación positiva de 20,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $199.503 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $102.843 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (variación diaria en precio de + 5,52 %) que negoció $38.789 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de preferencial Grupo Cibest (variación diaria en precio de + 1,97 %) que transaron un monto de $30.363 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que suben 5,52 % , cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) 3,70 %.
- Finalmente, los títulos del ETF HCOLSEL (Hcolsel) que se valorizaron 3,35 %.
Las acciones de Enka (Enka) cayeron – 3,94 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap