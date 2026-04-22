Importaciones de petróleo y derivados cayeron 25,3 % en Colombia en febrero de 2026

En febrero de 2026, las importaciones colombianas de petróleo y productos derivados alcanzaron US$380,9 millones CIF (costo, seguro y flete), lo que representó una caída de 25,3 % frente a los US$510,2 millones registrados en el mismo mes de 2025.
Si se observa el comportamiento durante el primer bimestre del año, también se evidenció una reducción en las compras externas provenientes de EE. UU. Entre enero y febrero de 2026, las importaciones desde ese país disminuyeron 4,7 %, impulsadas principalmente por una menor adquisición de combustibles derivados del petróleo, cuyas compras externas se redujeron 68,8 %. Estas pasaron de US$220,8 millones CIF en el mismo periodo de 2025 a US$68,8 millones CIF en 2026.
En términos generales y con base en las cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), las industrias extractivas, dentro de las cuales se incluyen los combustibles, registraron una reducción de 10,8 % en sus importaciones durante febrero. Las compras externas pasaron de US$685,2 millones CIF en febrero de 2025 a US$611,6 millones CIF en el mismo mes de 2026.
Destacado: Guerra en Irán presiona a la baja la demanda de gasolina, diésel y gas
Por otro lado, al analizar la distribución de las importaciones de Colombia por país de origen durante el bimestre mencionado, se detalló que China lideró con 30,05 %, seguido por EE. UU. (21,5 %), México (4,9 %), Brasil (4,3 %), Alemania (3,3 %), Japón (2,7 %) e India (2,5%), mientras que otros países concentraron 30 % restante.