Acciones de Grupo Cibest lideraron recuperación en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 19 de marzo de 2026 en 2.199,95 puntos registrando una variación positiva de 0,97 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 6,38 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.280 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $299.600 millones, mostrando una variación positiva de 34,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $223.278 millones.
Recomendado: Grupo Cibest profundiza impactos por venta de Banistmo y por qué decidió salir de Panamá
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,93 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $189.388 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,09 %) que negoció $37.173 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 8,46 %) que transaron un monto de $30.778 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que suben 8,46 %.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que avanzó 2,30 %.
- Finalmente, los títulos Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que se valorizaron 1,28 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) cayeron – 7,81 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap