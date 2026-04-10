Acciones de grupos Sura, Argos y GEB lideran alzas en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 09 de abril de 2026 en 2.294,20 puntos registrando una variación positiva de 0,36 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,94 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.190 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.320 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $205.489 millones, mostrando una variación negativa de 13,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $236.734 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,99 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $63.326 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 0,97 %) que negoció $48.262 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,85 %) que transó un monto de $23.733 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que suben 2,99 %.
- En la segunda casilla, Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que avanzó 2,63 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Energía Bogotá (GEB) que se valorizaron 2,49 %.
Las acciones de Acerías Paz del Río (Pazrio) cayeron – 2,38 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap