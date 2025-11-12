Acciones de Banco de Occidente y Fabricato lideran alzas en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 11 de noviembre de 2025 en 2081,91 puntos registrando una variación positiva de 0,48 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 50,91 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.970 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.082 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $178.833 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 79,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $188.490 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- El ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,41 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $76.814 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,25 %) que negoció $34.122 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,61 %) que transaron un monto de $30.529 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Banco de Occidente (Occidente) que suben 11,43 %.
- En la segunda casilla, Fabricato (Fabricato) que avanzó 11,43 %.
- Finalmente, los títulos del Grupo Éxito (Éxito) que se valorizaron 4,14 %.
Las acciones de Enka (Enka) cayeron – 4,76 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap