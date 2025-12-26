Acciones de Davivienda, Nutresa y GEB suben en semana de Navidad en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de diciembre de 2025 en 2.081,40 puntos registrando una variación positiva de 0,29 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 50,87 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.124 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $28.098 millones, mostrando una variación negativa de 61,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $73.000 millones.
Recomendado: Bajo su nueva estructura, Banco Davivienda pagará dividendos por primera vez desde 2022
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,83 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $9.200 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) que negoció $4.541 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $2.345 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que suben 3,03 %.
- En la segunda casilla, Grupo Nutresa (Nutresa) 2,02 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Energía Bogotá (GEB) que se valorizaron 1,53 %.
Las acciones de Grupo Bolívar (Grubolívar) cayeron – 2,72 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap