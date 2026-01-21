Accionista mayoritario del América de Cali confirmó que podría vender el equipo y esta sería la millonaria cifra

La pregunta sobre el valor real de América de Cali en 2026 se convirtió en uno de los temas económicos más comentados del fútbol colombiano. En un entorno donde los clubes empezaron a analizarse como activos empresariales, el nombre del equipo escarlata apareció asociado a cifras que van entre US$70 millones y US$80 millones, sin que exista, hasta ahora, una valoración oficial.
El debate tomó fuerza luego de versiones difundidas por Caracol Radio y otros espacios radiales, que mencionaron un posible precio de referencia en caso de una eventual venta por parte del máximo accionista, Tulio Gómez. La cifra llamó la atención no solo por su magnitud, sino porque pondría a América muy por encima de las transacciones más recientes en Colombia.
Sin embargo, desde la propiedad del club llegó una aclaración clave. Gómez explicó públicamente que América de Cali no tiene hoy un precio definido y que cualquier cifra real solo puede surgir de un estudio realizado por una banca de inversión. Según el empresario, los valores que circulan corresponden a especulaciones externas y no a una decisión institucional.
En ese contexto, entender cuánto podría costar realmente América de Cali implica separar con claridad tres planos: el valor del club como institución, la inversión realizada por su accionista mayoritario y las comparaciones con otros equipos vendidos actualmente en Colombia.
¿Qué significa valorar a América de Cali como activo deportivo?
Valorar un club profesional va mucho más allá de su historia o su hinchada. En procesos de este tipo se analizan estados financieros auditados, ingresos comerciales, derechos de televisión, contratos de patrocinio, valor de marca, infraestructura, cantera, pasivos y proyecciones de crecimiento.
En el caso de América, no existe aún un informe de valoración formal. Por eso, la cifra de US$70 u US$80 millones no corresponde a un precio fijado por el club. Así lo dejó claro Tulio Gómez en una publicación en la red X: “No hemos dicho precio de América, una banca de inversión hará el estudio y establecerá el valor”.
Lo que sí existe es un contexto que alimenta las proyecciones. América regresó a primera división, volvió a ganar títulos, recuperó su sede deportiva de Cascajal, mantiene presencia internacional y conserva una de las mayores bases de hinchas del país. Todo eso lo convierte en un activo atractivo para análisis financieros, pero no equivale a estar en venta.
Desde 2015, cuando la familia Gómez asumió el control, el club cumplió cinco de seis objetivos estratégicos trazados. El único pendiente es “volverlo atractivo para un fondo de inversión”, una frase que fue interpretada por algunos sectores como señal de venta, aunque desde la dirigencia se insiste en que se trata de preparación institucional y no de una negociación en curso.
Un punto clave es separar qué es del club y qué corresponde a su accionista mayoritario. De acuerdo con declaraciones del propio Gómez a Win Sports, la inversión acumulada de su familia en América de Cali oscila entre US$20 y US$25 millones. Ese monto incluye saneamiento operativo, infraestructura, plantilla y funcionamiento durante varios años.
Inversiones recientes en el FPC: Deportivo Cali y La Equidad
El caso más cercano para dimensionar el debate es el del archirrival del América. Deportivo Cali acordó la venta del 85 % de su propiedad al grupo IDC Network de Guatemala por US$47,5 millones. A esa operación se sumó la asunción de pasivos por $111.000 millones y una inversión adicional de US$10 millones a futuro.
Otro referente es La Equidad, vendida al grupo estadounidense Tylis-Porter Group. Aunque la cifra oficial no fue revelada, el medio británico The Athletic informó que la transacción superó los US$30 millones. Ese valor, muy inferior al que se menciona para el cuadro escarlata, corresponde a un club con menor masa social, menor historia y menor exposición mediática.
Hasta que una banca de inversión realice una valoración formal, el precio de América seguirá siendo una proyección. El debate continuará, pero con una certeza institucional: hoy, el América no tiene precio oficial, solo números que reflejan su peso en el negocio del fútbol colombiano.