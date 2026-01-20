América de Cali podría ponerse a la venta: Su máximo accionista anunció radical cambio

América de Cali volvió a competir en la Liga BetPlay con una goleada en el inicio del semestre y la presentación de Yeison Guzmán como su nuevo ‘10’. Sin embargo, el foco económico del club está fuera de la cancha. Su máximo accionista, Tulio Gómez, confirmó públicamente que busca vender su participación, tras haber invertido entre US$20 y US$25 millones la institución escarlata durante su administración.
El dato lo entregó el propio Gómez en una entrevista concedida a Win Sports, donde afirmó que su familia es la que más capital ha inyectado al club después de los Rodríguez Orejuela, antiguos propietarios del equipo en la década de los años 80. La declaración vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad financiera del América y el costo real de mantener competitivo a uno de los clubes históricos del fútbol colombiano.
La intención de venta no es nueva, pero sí más explícita. En diferentes espacios mediáticos, entre ellos Zona Libre de Humo, el empresario aseguró que su ciclo “ya está cumplido” y que solo recuperará la inversión el día que concrete la venta del club. La operación, según explicó, no ha sido sencilla por el tamaño de la transacción y la magnitud económica del activo.
América, que no gana un título de Liga desde el 2020, enfrenta además el desgaste de cinco años sin campeonatos y resultados internacionales limitados, un factor que también incide en su valoración como negocio deportivo y mucha inconformidad en la hinchada, que ha dejado de asistir al Pascual Guerrero.
¿Cuánto ha invertido Tulio Gómez y cuánto vale América de Cali?
De acuerdo con sus propias declaraciones, la inversión acumulada durante su gestión oscila entre US$20 y US$25 millones. Gómez sostiene que cuando asumió el control del club, América atravesaba una crisis estructural y financiera profunda. Entre las primeras decisiones estuvo la compra de un bus propio, la recuperación de la sede de Cascajal, que llevaba décadas sin control del club, y el fortalecimiento de las divisiones menores.
A estos gastos se suman los costos operativos de plantilla, salarios, infraestructura y participación en torneos nacionales e internacionales. Aunque no existen balances públicos detallados, la cifra posiciona a Gómez como uno de los mayores inversionistas privados en la historia reciente del club.
Como referencia histórica, los Rodríguez Orejuela utilizaron al América como plataforma financiera durante los años 80, periodo en el que el equipo pasó de no tener títulos a dominar el fútbol colombiano. Gómez se ubica, en términos de dinero invertido, inmediatamente después de esa etapa.
En el entorno del club ha circulado una cifra cercana a US$70 millones como posible precio de venta del paquete accionario de Gómez, aunque el propio empresario ha aclarado que no existe una oferta formal ni un valor oficial anunciado. La diferencia entre lo invertido y lo que se busca vender refleja cómo el América es visto como un activo de largo plazo, con alto componente de marca y afición.
Gómez ha insistido en que vender un club como América no es comparable con una transacción inmobiliaria o comercial tradicional. Se trata de un negocio deportivo con pasivos, obligaciones y una presión social permanente.