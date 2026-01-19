Tasa de desempleo en el fútbol colombiano se disparó: decenas de futbolistas quedaron sin equipo

La Liga BetPlay 2026-I comenzó con un total de 19 goles, para un promedio de 2,11 por encuentro, a falta del partido entre Cúcuta Deportivo y Once Caldas. Además, el arranque del fútbol colombiano coincidió con la entrada en vigencia de la norma que redujo las plantillas de 30 a 25 jugadores por equipo y eliminó los cupos adicionales para clubes con competencia internacional.
Este cambio administrativo dejó, según cálculos del estadígrafo Luis Arturo Henao, 220 futbolistas sin posibilidad de inscripción en la Liga BetPlay y reabrió un debate laboral que ya se refleja en la forma de competir para cada uno de los equipos.
La modificación fue aprobada por la asamblea de la Dimayor bajo el argumento de que la mayoría de clubes no utilizaba más de 25 jugadores por temporada. En términos prácticos, la medida significó 180 puestos menos por la reducción general en los 36 equipos de la A y la B, y 40 espacios adicionales eliminados para los ocho conjuntos que solían tener cinco cupos extra por torneos de Conmebol. La suma arrojó un recorte directo de 220 plazas de trabajo en el sector.
La primera jornada mostró marcadores amplios como el 4-0 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó y victorias claras de América de Cali y Llaneros, pero también dejó señales de un campeonato con bancos más cortos y menor rotación. Los técnicos debutaron con alineaciones centradas en el núcleo principal y con pocos cambios durante los partidos, una tendencia distinta a la de temporadas con planteles de 30 inscritos.
El contexto deportivo se mezcla con un impacto económico inmediato. Representantes de jugadores y analistas coinciden en que la oferta laboral se contrajo y que varios profesionales quedaron sin contrato a pocas semanas del inicio del torneo, obligados a buscar opciones en divisiones menores o en el exterior.
Menos cupos y menos alternativas en la cancha
El nuevo límite de 25 jugadores obligó a replantear la gestión de plantillas desde la fecha 1. Los cuerpos técnicos priorizaron conservar a sus titulares y utilizaron pocas variantes desde el banco, especialmente en posiciones ofensivas. El promedio de 19 goles en nueve partidos muestra un arranque dentro de los estándares históricos, pero con una distribución concentrada en pocos equipos con mayor profundidad.
La eliminación de cupos extra para torneos internacionales es otro factor de presión. Los clubes que compitan en Libertadores y Sudamericana deberán afrontar doble calendario con el mismo grupo de 25 futbolistas, sin la ventana adicional que existía hasta 2025. Preparadores físicos advierten que la falta de recambio puede sentirse a partir de la tercera o cuarta fecha, cuando aparezcan lesiones y sanciones.
En temporadas anteriores, con 30 inscritos, los entrenadores podían rotar y proteger a los titulares en el inicio del campeonato. Ahora la administración del plantel se volvió más restrictiva y cada ausencia tiene un impacto directo en el rendimiento. La primera jornada del fútbol colombiano ya dejó partidos con pocos cambios tras el minuto 60 y bancos conformados por juveniles con escasa experiencia.
Acolfutpro alerta por desempleo y condiciones laborales
La Agremiación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, advirtió que la reducción de plantillas genera desempleo y deterioro de las condiciones de trabajo. En su comunicado tras la asamblea de la Dimayor, el sindicato señaló que la decisión compromete la estabilidad laboral de los deportistas y afecta la integridad de la competencia.
El organismo cuestionó que, mientras se restringen cupos para profesionales con contrato, se permita la participación de futbolistas sub-20 sin vínculo laboral ni cobertura de seguridad social. Para Acolfutpro, esta práctica constituye una irregularidad que precariza el oficio y sustituye mano de obra formal por figuras sin garantías.
La agremiación también recordó incumplimientos en acuerdos sobre fechas de finalización de temporada y periodos de descanso. Según su pronunciamiento, la planificación del calendario ha sido improvisada y expone a los jugadores a cargas excesivas de partidos. El mensaje fue directo: los futbolistas son el motor del espectáculo y deben contar con condiciones dignas y seguras.
El cálculo de los 220 cupos perdidos tendría efectos visibles, esperando una caída de salarios y sobreoferta de jugadores. Parte de los afectados emigraría a ligas de Centroamérica y Sudamérica; otros tendrán que aceptar contratos en la B con ingresos inferiores, y un grupo significativo permanecerá sin equipo, entrenando por su cuenta.
El semestre apenas inicia y la verdadera prueba llegará con la acumulación de fechas. La Liga BetPlay 2026 inició con sorpresas, goleadas y golazos, pero también con una pregunta de fondo para la industria: cuántos empleos puede perder el fútbol colombiano sin que se resienta la calidad del producto que sostiene el negocio.