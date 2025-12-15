Acerías PazdelRío aprueba capitalización y emisión de acciones: estos son los detalles

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Acerías Paz del Río aprobó un aumento del capital autorizado, la capitalización de acreencias y la emisión de nuevas acciones ordinarias.
Las decisiones fueron adoptadas con una participación cercana al 96 % de las acciones ordinarias en circulación.
Capitalización, aumento de capital y emisión de acciones
La Asamblea aprobó la reforma de los estatutos sociales para incrementar el capital autorizado de la compañía de $500.000 millones a $600.000 millones. El capital continuará representado en acciones ordinarias, acciones privilegiadas y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, todas con un valor nominal de $10 por acción.
Asimismo, los accionistas autorizaron la capitalización de las acreencias que Acerías Paz del Río mantiene con Grupo Trinity S.A.S. y Structure Asset Management S.A.S.. Al tratarse de operaciones con partes vinculadas, la Asamblea aprobó el levantamiento de los potenciales conflictos de interés y otorgó las autorizaciones legales correspondientes.
Finalmente, se dio luz verde a la emisión y oferta pública de acciones ordinarias, sin derecho de preferencia, lo que implica que los actuales accionistas no tendrán prioridad para suscribir los nuevos títulos. La colocación contempla una adjudicación prioritaria a Grupo Trinity S.A.S. y Structure Asset Management S.A.S., en el marco del proceso de capitalización de acreencias, y deja abierta la posibilidad de suscripción por parte del público en general.
La definición del reglamento de colocación, así como el monto de la emisión y el número de acciones que serán colocadas, quedó delegada en la Junta Directiva.