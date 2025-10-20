Ahora | Actividad económica de Colombia creció en agosto por encima de lo previsto

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 1,98 % en agosto de 2025 respecto al mismo mes en 2024 y se ubicó en 126,47 puntos, según las estadísticas del DANE. Un año atrás la variación había sido del 1,4 %.
El dato oficial superó algunas de las proyecciones del mercado, pues el índice NowCast de Bancolombia estimaba un incremento del 1,1 % anual en el indicador en su serie ajustada por efecto estacional.
Sin embargo, la cifra no solo es inferior al dato anterior (4,3 %), correspondiente a julio, sino que es la tercera más baja en todo el año, después del dato de abril (0,9 %) y febrero (1,3 %), de acuerdo con la serie original.
El resultado del octavo mes del año estuvo jalonado por las actividades terciarias (servicios), que aumentaron su valor en un 3,3 % frente a lo reportado 12 meses atrás. Este crecimiento no fue tan destacado como el del mes anterior (5,5 %) y se ubicó en el nivel del de junio de este año (3,4 %).
Particularmente, los mayores incrementos correspondieron a comercio al por mayor y al por menor (+5,8 %) y administración pública y defensa (+3,2 %).
Por su parte, las actividades secundarias (construcción e industria) se contrajeron un 0,6 % en agosto de 2025 y las actividades primarias (agro y extractivas) cayeron un 2 %.
Además, para el acumulado enero – agosto de 2025, el ISE registró un crecimiento del 2,61 % respecto al mismo periodo del año anterior. Vale la pena recordar que, para 2024, la variación en los mismos meses fue del 1,44 %.
En su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE se ubicó en 125,18, lo que significa que muestra un crecimiento de 1,84 % respecto al mes de agosto de 2024 (122,91).
Finalmente, el DANE ajustó el histórico del ISE desde febrero, de manera que el crecimiento en julio, por ejemplo, fue 3 puntos básicos (pb) más alto de lo reportado inicialmente, con lo que el dato pasa del 4,33 % al 4,37 %.
