Ahora | Actividad económica de Colombia creció 4,3 % en julio, en línea con lo esperado por el mercado

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 4,3 % en julio de 2025 respecto al mismo mes en 2024 y se ubicó en 129,66 puntos, según las estadísticas del DANE.
Esta cifra no solo el superior al dato anterior (2,9 %), correspondiente a junio, sino que es la segunda más alta en todo el año, después del dato de marzo (4,5 %), de acuerdo con la serie original. También es superior a la reportada para el mismo mes en 2024 (3,1 %).
El resultado del séptimo mes del año estuvo jalonado por las actividades terciarias (servicios), que aumentaron su valor en un 5,5 % frente a lo reportado 12 meses atrás. Particularmente los mayores incrementos correspondieron a administración pública y defensa (+7 %) y comercio al por mayor y al por menor (6,7 %).
Por su parte, las actividades secundarias (construcción e industria) se expandieron en línea con la economía un 4,3 % en el mes de julio de 2025. En contraste, las actividades primarias (agro y extractivas), que habían liderado en los primeros meses del año, cayeron un 1,6 %.
Además, para acumulado enero-julio de 2025, el ISE registró un crecimiento del 2,70 % respecto al mismo periodo del año anterior. Vale la pena recordar que, para 2024, el incremento en los mismos meses había sido del 1,44 %.
Finalmente, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE se ubicó en 127,89, lo que significa que muestra un crecimiento de 4,14 % respecto al mes de julio de 2024 (122,81).
El índice NowCast de Bancolombia proyectaba un incremento del 2 % en el indicador, mientras que el Banco de Bogotá pronosticaba una variación del 4,4 %.
