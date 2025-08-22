Empresarios piden al gobierno Petro acciones contundentes por ataques terroristas

Los empresarios del país, de los principales gremios, rechazaron los recientes actos terroristas en Colombia y pidieron al gobierno Petro acciones contundentes para mitigar la ola de inseguridad.
De acuerdo con los gremios más importantes del país, lo que ocurrió en el Valle del Cauca este 21 de agosto mina fuertemente la confianza de los inversionistas en la economía nacional.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dijo que los actos terroristas en Colombia deben llevar a que el Estado retome el control del territorio. “Los ciudadanos tenemos el derecho a exigirle al Gobierno seguridad para todos los colombianos y presencia efectiva en todo el país”.
Agregó Mac Master que al Gobierno Nacional hay que pedirle contundencia para evitar estos hechos, defender a los colombianos y encontrar a los responsables.
¿Qué más dijeron los empresarios sobre los ataques terroristas en Colombia?
“Al Valle del Cauca y de Antioquia nuestra solidaridad y votos para lograr que el gobierno defienda todo el territorio nacional. Nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas que hoy están entregando su vida”, agregó.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseveró el Estado de Derecho y el imperio de la ley son requisitos elementales para la convivencia pacífica. Colombia merece avanzar sin temor hacia el futuro.
“Ante el rotundo fracaso de este gobierno en todos los frentes, el que lo suceda deberá fortalecer la inteligencia, recuperar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía y, especialmente, elevar la moral de las tropas, que son quienes ofrendan su vida para defender la de todos”, dijo a través de su cuenta en X.
Al tiempo que la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que los recientes ataques terroristas en Colombia deben convocar a todas las autoridades.
Agregó que “la seguridad no da espera: se deben redoblar esfuerzos y tomar decisiones firmes e inmediatas para enfrentar sin tregua a las bandas criminales y narcotraficantes”.