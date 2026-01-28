Anuncian acuerdo de reorganización con Audifarma: se espera que normalice pasivos en 12 años

La Superintendencia de Sociedades informó que Audifarma llegó a un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006. Cabe señalar que esta organización fue admitida en un proceso de reorganización en diciembre de 2024, tras presentar dificultades financieras que impedían el pago a proveedores, acreedores y trabajadores.
Esta empresa, que se dedica a la distribución de medicamentos, prótesis, insumos médico-quirúrgicos y productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), llegó a un acuerdo de reorganización que fue aprobado por más de 80 % de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en 12 años.
La organización registró activos de cerca de $3,07 billones en septiembre de 2025. Adicionalmente, sus pasivos se ubicaron en $3,06 billones. La compañía cuenta con más de 3.000 empleados permanentes y 284 temporales, para un total de 3.322 colaboradores, junto con su red de farmacias.
Cabe señalar que esta empresa no tiene deudas con sus empleados y que la Supersociedades indicó que las obligaciones con entidades públicas, entidades financieras y proveedores se pagarán conforme a la “prelación legal vigente”.
A lo anterior se añade que el acuerdo estableció un plan de pagos basado en el flujo operativo de la compañía y en los recursos que su cartera pendiente logre recaudar, con la finalidad de garantizar las obligaciones sin afectar la continuidad de la operación.
Billy Escobar, superintendente de la entidad, expresó que este acuerdo es un ejemplo de cómo la insolvencia empresarial salvaguarda las unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones.
“Con la presente decisión se evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, se protege la libre competencia y se garantiza la prestación de los servicios de salud a los usuarios”, concluyó el funcionario.
