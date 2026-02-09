Adidas presenta el balón de la final de la Champions 2026: Será uno de los más caros del mercado

La UEFA y Adidas presentaron el balón oficial de la final de la Champions League 2026, que se jugará en Budapest, y vuelve a ubicar a este campeonato entre los más costosos del fútbol mundial en términos de equipamiento oficial. El balón comenzará a usarse desde las fases eliminatorias y llegará al mercado con un precio estimado cercano a los US$170 en su versión profesional, según rangos históricos de la marca para balones Pro de Champions League.
Ese valor pone al balón de la final de la Champions 2026 en línea con los productos más caros del fútbol internacional. Para comparación, el balón oficial del Mundial, también Adidas, se comercializa en su versión Pro por US$175.
En torneos continentales, el balón oficial de la Eurocopa 2024 tuvo un precio de lanzamiento de US$170, y el de la Copa América 2024, fabricado por Puma, se ubicó alrededor de US$140.
El mercado de balones oficiales se ha convertido en una vitrina de alto valor para las marcas deportivas. Según datos de FIFA y UEFA, la final de la Champions League supera los 400 millones de espectadores, una audiencia comparable a la del Super Bowl y solo por debajo de la final del Mundial. Cada balón que rueda en ese partido funciona como un artículo de publicidad en tiempo real.
En ese sentido, el balón de Budapest 2026 no es solo un elemento deportivo. Es un activo comercial que combina diseño, tecnología y visibilidad, en un torneo que genera ingresos anuales superiores a 3.500 millones de euros para la UEFA, de acuerdo con sus reportes financieros más recientes.
Los balones oficiales más caros del fútbol
En el ranking de precios, los torneos organizados por FIFA y UEFA dominan el mercado. Los balones Pro de Champions League, Mundial y Eurocopa se mueven en una franja alta que va de US$160 a US$180, muy por encima de ligas locales o torneos regionales. El balón oficial de la Premier League, por ejemplo, suele venderse entre US$130 y US$150, dependiendo de la temporada y el proveedor.
La diferencia no está solo en el diseño. Los balones Pro cumplen con certificaciones de máxima categoría, usan construcción termosellada y están pensados para velocidades de juego superiores a los 100 kilómetros por hora en remates. Son los mismos balones que se usan en partidos oficiales, no versiones de réplica.
El balón de la final de la Champions 2026 también simboliza los 25 años de alianza entre Adidas y la UEFA Champions League, una de las relaciones comerciales más largas y estables del fútbol. Adidas domina el suministro de balones en los torneos más vistos del planeta: Champions League, Eurocopa y Copa del Mundo.
Puma ha logrado posicionarse en competencias como la Copa América, mientras que Nike ha tenido presencia intermitente en ligas y torneos, pero ninguna marca iguala el alcance de Adidas. La estrategia es clara: estar en los partidos con mayor audiencia garantiza ventas directas y refuerza el posicionamiento premium de la marca.